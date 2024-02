A classificação está cada vez mais distante para o Corinthians. Na noite deste domingo (25), a equipe Alvinegra recebeu a Ponte Preta em casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A Macaca bateu o Timão por 1 a 0, com o gol de Iago.

A derrota de hoje foi a primeira de Antônio Oliveira como treinador do Corinthians, Carlos Miguel como titular da equipe, e também, a primeira derrota do time Alvinegro na Neo Quimica Arena para a Ponte.

Como fica

A situação do Corinthians para a classificação complicou mais ainda. Ainda na lanterna de seu grupo com 10 pontos, a torcida que estava esperançosa em uma vitória na noite de hoje, saiu derrotada, e com pouca esperança de classificar para o mata-mata do Paulistão. A Ponte Preta, por sua vez, conquistou os três pontos, e agora com 16, a classificação parece estar mais perto que nunca.

Já na tabela geral, o Timão é o 12º e está quatro pontos do oitavo colocado. Já a Ponte Preta, por sua vez, saltou para o quinto lugar na classificação geral, além do segundo lugar no Grupo B.

Ponte sai na frente

O domínio do Corinthians no primeiro tempo foi indiscutível, com 14 bolas chutadas no gol, pecaram na pontaria e apenas duas finalizações foram defendidas pelo goleiro Pedro Rocha, da equipe de Campinas.

Já a Ponte foi cirúrgica, em uma falta, o jogador da Macaca chutou a bola diretamente no gol, o goleiro Carlos Miguel, da equipe corinthiana deu rebote, e Iago, de cabeça estava no rebote para fazer o primeiro e único da partida.

Domínio do Corinthians

No segundo tempo, a intensidade não mudou, o Time do Povo dominou toda a etapa final, porém não conseguiu marcar. Foram mais dez finalizações contra o goleiro, mas a falta de pontaria foi um problema. A Macaca, por outro lado, tentou cozinhar o jogo. Sempre que possível os jogadores tentavam parar a partida e administrar o tempo. Desta forma, o Timão insistiu no abafa, chegou a colocar bola na trave, mas não conseguiu evitar mais uma derrota.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Santo André, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Já a Ponte Preta encara o Novorizontino, domingo (3), às 17h, no Moisés Lucarelli.