Neste domingo (10) o Guarani enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Brinco de Ouro às 16h. A partida é válida pela última rodada do Paulistão.

A partida será decisiva para o Bugre, já que é o antepenúltimo colocado na tabela geral do Campeonato Paulista e está encostado na zona de rebaixamento.

Como chega o Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino deverá ter um jogo mais sossegado contra o time de Campinas, já que garantiu a vaga antecipada para o mata-mata no Grupo C.

O time de Bragança Paulista deverá fazer algum tipo de rotatividade no elenco e poupando alguns atletas, visando o jogo contra o Inter de Limeira nas quartas-de-final.

Em 11 partidas, o clube acumulou 21 pontos na campanha, sendo a terceira melhor no torneio e marcando 13 gols.

O treinador Pedro Caixinha possui uma lista extensa de desfalques para o Paulistão, dentre eles estão: Lucas Evangelista, Mosquera, Matheus Fernandes e Nathan Camargo que estão lesionados e Luan Cândido e Thiago Borbas que estão suspensos.

Provável escalação: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Douglas Mendes e Guilherme Lopes; Raul, Bruninho e Gustavinho; Laquintana, Talisson e Vitinho

Como chega o Guarani?

O Guarani tem apenas 7 pontos e tem uma das defesas mais vazadas do torneio com 14 gols sofridos no total.

Lanterna no grupo no grupo B e décimo quarto colocado na tabela geral do Campeonato Paulista terá que depender do apoio da torcida, da vitória e até mesmo dos resultados de outros times.

Claudinei Oliveira não terá uma tarefa nada fácil, um time que está próximo de ser rebaixado enfrentar uma das melhores campanhas da competição.

O treinador terá dois desfalques importantes, Camacho que está suspenso e Marcio Silva que se encontra no departamento médico.

Provável escalação: Vladimir, Léo Santos, Rayan e Lucas Adell (Reinaldo); Diogo Mateus, Matheus Bueno, Anderson Leite, Régis e Hélder; Pablo Thomaz e Gabriel Santos.

O que o Guarani precisa para não cair?

Primeiramente o Bugrão necessita da vitória sobre o Bragantino, considerado como o “jogo da vida” para a Família Bugrina.

Em caso de empate ou derrota, o clube terá que depender da derrota do Ituano, que joga contra o São Paulo, e da derrota ou empate do Santo André, que joga contra a Ponte Preta.

Ou seja, a torcida do Guarani deverá torcer para o rival vencer para poder sobreviver e evitar uma possível ida para a Série A2 do paulista.

Arbitragem e onde assistir

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascat

VAR: Daiane Muniz dos Santos

O jogo será transmitido através do Paulistão Play, TNT, Max e na CazeTV