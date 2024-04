Corinthians goleia Nacional-PAR pela Copa Sul-Americana com recorde de Romero

O Corinthians recebeu o Nacional-PAR na noite desta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana. Além da goleada que o time de António Oliveira aplicou sobre os paraguaios, a noite de hoje ficou marcada por recordes de Ángel Romero, autor de dois gols.

O atacante paraguaio foi o protagonista da noite, anotando o primeiro e o terceiro gol da equipe alvinegra. Com os tentos, o atacante ultrapassou Paolo Guerreiro e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube do Parque São Jorge, além de ultrapassar Róger Guedes e voltar a ser o artilheiro máximo da Neo Química Arena.

Corinthians diferente

Para o jogo contra o Nacional, o técnico António Oliveira mudou a escalação, o que refletiu em uma melhora significativa dentro de campo. No lugar de Breno Bidon, o português optou por Fausto Vera, que não era titular há mais de 50 dias e teve sua atuação elogiada por grande parte dos corinthianos. A outra mudança, foi exatamente Romero, que entrou na vaga de Pedro Raul e conseguiu dar mais profundidade para o Corinthians.

Os gols

Na primeira etapa, foi anotado apenas o gol de Ángel Romero, aos 22 minutos, quando Fausto Vera recebeu a bola na área, chutou, mas a bola acabou caindo nos pés de Ángel Romero, que colocou a bola no fundo da rede.

O segundo gol, já na etapa complementar, saiu dos pés de Yuri Alberto, que recebeu um belo cruzamento de Romero e conseguiu marcar o gol. Este, foi o oitavo gol do atacante no ano e o segundo na competição.

O terceiro gol também saiu com o paraguaio. O Wesley cruzou na medida para Yuri Alberto, que escorou a bola para o meio da área e Romero completou de perna direita para fazer um gol histórico.

Para celar a vitória, Pedro Raul, que perdeu seu posto no time titular subiu depois do cruzamento de Igor Coronado e conseguiu tirar a bola do goleiro.