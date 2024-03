O Corinthians anunciou, na tarde desta quarta-feira (13), o novo camisa 10 da equipe para a temporada: Rodrigo Garro. O meio-campista herdou o número de Matías Rojas.

O anúncio da mudança foi feita através das redes sociais do clube. Desde a sua chegada, o meia usou a camisa 16, a mesma que carregava no Talleres (ARG), mas com a saída de Matías Rojas por problema de pagamento, o meia passará usar o número que diversos ídolos corinthianos usaram. Veja o anúncio a seguir.

O meio-campista é a contratação mais cara do Corinthians para este ano. Com a camisa do timão, Garro já atuou em sete oportunidades e conquistou a titularidade absoluta, inclusive, marcando um golaço contra o Palmeiras no primeiro Derby do ano.

Agora, o antigo número do argentino fica disponível, assim como o histórico número 8, que foi usado pela última vez por Renato Augusto. Paulinho é um dos nomes que podem assumir o número oito, por já ter usado em sua primeira passagem pelo Corinthians.

Os antecessores de Garro

Matías Rojas

O paraguaio foi quem usou a camisa 10 durante o segundo demestre de 2023 e nos primeiros jogos de 2024. O meio-campo atuou em 30 oportunidades, distribuiu duas assistências e não marcou gol.

Roger Guedes

O atacante foi quem mais se destacou com a 10 do Timão nos últimos anos. Até a sua saída, em agosto de 2023, Roger Guedes era o artilheirdo da equipe e quem mais participou em gols naquele ano. Ao todo, foram 126 jogos pelo Time do Povo, marcou 43 gols e é o maior artilheiro da Neo Química Arena.

Willian

Willian foi uma contratação que empolgou a torcida corinthiana. A sua negociação foi confirmada na festa de comemoração do aniversário do Corinthians em 2021. Mas, apesar da empolgação, o atacante não conseguiu bons números pelo clube do Parque São Jorge e rescindiu o seu contrato depois de algumas ameaças sofridas no meio de 2022.