Depois de eliminar a Ponte Preta com uma sonora goleada por 5 a 1 no Paulistão, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (20), na Academia de Futebol, visando a preparação para as semifinais do campeonato estadual, diante do Novorizontino, no dia 28, às 21h35, no Allianz Parque.

Conforme divulgado de maneira oficial pelo clube, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência e foram a campo para atividades técnicas com objetivos específicos, enquanto Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Após as atividades, o lateral-direito Marcos Rocha, que busca o seu quarto título do Paulistão pelo Palmeiras, comentou sobre a campanha invicta até aqui e projetou o duelo da semifinal contra o Tigre.

“A gente fica feliz quando os resultados aparecem fora e dentro de campo. Antes de começar o Paulistão, o Abel nos mostra a proposta do campeonato e os objetivos, a vantagem de ser o líder. É uma competição muito difícil, com equipes que investem em boas contratações. A gente trabalha bem forte e respeita todos os nossos adversários, buscando fazer o que é pedido pelo Abel. É uma felicidade para todos jogar com a camisa do Palmeiras e será mais um jogo difícil na semana que vem contra o Novorizontino, que é uma grande equipe. Será um grande jogo e tenho certeza de que a gente vai seguir o plano e conseguir o resultado”, afirmou o camisa 2 alviverde.

“Feliz por voltar à nossa casa, a ansiedade já estava batendo. Barueri nos acolheu muito bem, conseguimos fazer grandes jogos, mas lá não é a nossa casa. Tenho certeza de que a torcida vai voltar em peso e que o gramado estará apropriado. Será jogo de casa cheia e uma grande festa”, completou Rocha sobre retorno ao Allianz Parque.

Multi-campeão pelo clube, Rocha passou por período de adaptação a uma nova função dentro de campo. O camisa dois está atuando junto de uma linha defensiva com três atletas, onde, normalmente, é completa por Murilo e Gustavo Gómez.

“No começo, foi um pouco difícil ter essa aceitação de mudança de função e características. Sempre fui um lateral que gostava de apoiar e ajudar na parte ofensiva. Os meus números em assistências e participações em gols sempre foram altos. Depois, fui aceitando e me adaptando, buscando conselhos e informações ali na saída de três zagueiros, chegando como elemento surpresa na frente. Percebi que estava fazendo o melhor para a equipe e consegui desempenhar melhor e ajudar mais. Fico feliz de estar jogando em alto nível, com esse elenco maravilhoso, dedicado e trabalhador”, afirmou.

Com 290 jogos pelo clube, Marcos Rocha se tornará

em 2024 o jogador com mais edições de Libertadores consecutivas na história da competição, com 12 (de 2013 a 2017 pelo Atlético-MG e de 2018 a 2024 pelo Maior Campeão do Brasil). O segundo da lista é o paraguaio Néstor Camacho, do Tacuary-PAR, com 11 (2012 a 2022).

“Sou privilegiado. São 13 anos jogando Série A e vou fazer a minha 12ª Libertadores consecutiva. Então é agradecer a Deus pelo dom que me deu, à minha família pelo apoio, às pessoas que torcem por mim, ao Atlético-MG, que abriu as portas no começo, e, principalmente, ao Palmeiras, que mudou a minha e a vida da minha família. É muito gratificante vir à Academia de Futebol todos os dias e cumprimentar os funcionários, essa interação difícil de ver em outros clubes, e isso eu sentirei muita falta no futuro. Quero chegar à mais uma final de Libertadores e poder dar esse título mais uma vez ao nosso torcedor e ao clube. Quem sabe ganhar também a minha quarta Libertadores e ser o único nisso também. São objetivos, e com muito trabalho e dedicação a gente fará mais uma boa campanha. Pegamos um grupo equilibrado, com clubes que já joguei contra, com exceção do Liverpool-URU”, analisou.