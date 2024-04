Na noite desta sexta-feira (19), Botafogo-SP e América-MG empataram por 1 a 1, em partida válida pela estreia da Série B, do Campeonato Brasileiro, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Tudo zerado

O jogo começou equilibrado em Ribeirão Preto, o América teve mais domínio de bola, mas sem levar perigo. Já o Botafogo, pouco a pouco, passou a ser melhor em campo e teve a primeira chance de gol. Aos 11, Patrick Brey recebeu na intermediária, livrou-se da zaga e, de dentro da área, bateu rasteiro no canto esquerdo de Dalberson. Na sequência, o Bota quase abriu o placar com Alex Sandro, que arriscou um voleio na pequena área, mas pegou fraco na bola.

Três minutos depois, Matheus Barbosa recebeu sozinho na meia-lua e chutou para linha de fundo. Na reta final, o Tricolor teve mais uma oportunidade, dessa vez com Leandro Pereira, que recebeu passe de Jean Victor entre a zaga e chutou cruzado pela esquerda, mas parou em Dalberson, que defendeu em dois tempos. Aos 45, o América-MG voltou a atacar na reta final e levou perigo com Benítez, de falta, que cobrou no canto direito de Michael Fracaro, que se esticou para mandar para escanteio. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo zerada.

Tudo empatado

Na etapa final, o América-MG voltou mais disposto a mudar o ritmo, mantendo bola no pé e conseguindo criar. Aos 16, Juninho cruzou da direita e Renato Marques se antecipou à defesa, cabeceando forte para marcar e colocar o Coelho na frente.

Em desvantagem no marcador, o Botafogo passou a chegar com mais efetividade ao ataque, conseguindo criar boas jogadas. Aos 35, Negueba cruzou da direita e Alex Sandro se esticou para cabecear e acertar o travessão americano. Na reta final, de tanto insistir, o Tricolor, aos 46, com Bernardo Schappo aproveitando cruzamento de Douglas Baggio após escanteio e, na pequena área, subiu mais que todo mundo para cabecear nas redes, sem chances para Dalberson e deixar tudo igual em Ribeirão.

Mas, e como fica?

Com o resultado, ambas equipes somam apenas um ponto.

Próximos Jogos

Na segunda rodada da Série B, o Botafogo-SP vai enfrentar o Paysandu, em Belém, na segunda-feira (29), às 19h. O América entra em campo dois dias antes. No sábado (27), recebe o Novorizontino, às 18h, no Independência.