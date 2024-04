Juventude e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi por partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre os dois times vai protagonizar o duelo pela primeira vitória no Brasileirão.

Após o retorno à elite do futebol brasileiro, Juventude recebe Corinthians em casa!

Divulgação / Juventude

O time gaúcho retorna a série A do Cameponato Brasileiro após exercer uma excelente campanha na segunda divisão. Em sua primeira aparição no campeonato, o Juventude empatou com o Cricíuma fora de casa por 1 a 1. O autor de seu único gol foi o Jean Carlos, meio campista da equipe alviverde.

Para a estreia em sua casa, o Juventude terá uma mudança, visto que na partida anterior, o atacante Gilberto sofreu uma lesão muscular na coxa. Em seu lugar, deve entrar Erick Silva para a posição no ataque. A permanência de Nenê também pode ser um desfalque no time. O treinador Roger Machado pode começar a partida com o atacante Rildo em seu lugar.

Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Jean Carlos e Nenê (Rildo); Lucas Barbosa e Erick Farias.

Treinador: Roger Machado.

Corinthians visita Juventude após empate dentro de casa!

Divulgação / Corinthians

Pela estreia do Brasileirão, o clube alvinegro recebeu o Atlético Mineiro dentro de casa e não saiu de um empate em 0 a 0. A torcida ficou na bronca com o técnico Antônio Oliveira, pois mesmo atuandoa segunda etapa inteira com um jogador a mais, o treinador optou por colocar dois volantes na partida, Paulinho e Maycon. Deste modo, gerando uma frustração na torcida corinthiana.



Para o confronto contra o Juventude, fora de casa, o time deve ir com força total em busca de sua primeira vitória. Em relação a partida passada, o Corinthians deve ter apenas uma mudança, a volta do volante Maycon no time titular substituindo o argentino Fausto Vera.



Provável escalação: Cássio, Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.



Treinador: Bruno Lazaroni (Auxuliar)

O técnico Antônio Oliveira cumpre suspensão por ter sido expulso na estreia da competição.

Arbitragem para o jogo:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Bruno Boschillae Thiago Rosa de Oliveira

Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Onde assitir

A partida vai ser transmitida pelo Premiere ao vivo, para todo Brasil.