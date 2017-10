Ceará encerra preparação para enfrentar Fortaleza e técnico Daniel Azambuja garante cautela

Foto: CearaSC.com

Ceará e Fortaleza jogam a partida de volta das quartas de final da Taça Fares Lopes 2017 nesta quarta-feira (11), na Arena Castelão. A preparação do alvinegro para o jogo se encerrou nesta terça-feira (10) e Daniel Azambuja, técnico do Vovô na competição, disse em entrevista que 'jogará pelo regulamento', mas garantiu que não abdicará do ataque.

Por ter melhor campanha dos dois times, o Ceará tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. No primeiro jogo, na última quinta-feira, os rivais empataram por 1 a 1 na capital cearense, em jogo muito aberto para os dois times. Dadas as circunstâncias, o alvinegro se classifica com qualquer igualdade, além da vitória, e, por isso, Azambuja diz que equipe jogará pelo regulamento, mas sem esquecer da vitória.

"Como em qualquer jogo, e dentro dos objetivos que temos na temporada, vamos em busca da vitória. O planejamento é adaptar alguns jogadores na transição para o profissional e dar ritmo aos que contratamos para a Série B, mas que não estão atuando com tanta frequência. Amanhã, jogaremos pelo regulamento, mas não vamos abrir mão de atacar e querer a vitória durante toda a partida”, comentou.

Sem revelar os 23 relacionados para o confronto, é possível que a equipe que vá a campo não seja tão diferente da apresentada na segunda-feira (9). Fernando Henrique; Pio, Tiago Alves, Valdo, Rafael Carioca; João Marcos, Pedro Ken, Jackson Caucaia, Felipe Menezes; Lelê, Arthur. A surpresa é a entrada de Pedro Ken, atleta do time principal e que joga com regularidade.

Rumo ao Oeste

Além da Fares Lopes pelo meio de semana, o Ceará volta a campo no próximo sábado (14), na Arena Barueri, contra o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Restando 10 jogos para o fim do certame nacional, se o alvinegro conseguir 18 pontos dos 30 tem boas chances estatisticamente de assegurar o acesso.

Oeste e Ceará são as duas equipes com melhores sequências positivas no momento. O time de Itápolis não perde há oito jogos (seis vitórias e dois empates) e teve a boa escrita de não perder uma partida no mês de Setembro. Já os cearenses não perdem há cinco (três vitórias e dois empates).

O confronto entre os dois bons momentos é direto por vaga no G-4. O Vovô ocupa a quarta posição com 48 pontos, enquanto que o Rubrão está uma posição atrás, com 47 pontos somados. Alguma vitória nesse confronto pode ser o início de uma arrancada rumo à Série A, enquanto que o empate mantém a sequência de ambos. Lima, porém, não quer saber da igualdade. "Jogaremos com o pensamento nos três pontos. Não gosto do empate", enfatizou.