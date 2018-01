Jogo Salgueiro x Ceará AO VIVO online pela Copa do Nordeste 2018

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com uma das partidas de abertura da Copa do Nordeste de 2018, entre Salgueiro x Ceará, pelo Grupo D, disputado no Salgueirão. O jogo tem início marcado para às 22h, horário local.

Donos da casa, o Salgueiro vem para o confronto com expectativas de passar de fase em um grupo que ainda tem Sampaio Corrêa e CSA. O mais longe que a equipe chegou foi em 2015 e 2016, quando foi até as quartas de final.

Atualmente na Série C, o time montado nesse primeiro semestre visa os campeonatos pernambucanos e a própria Copa do Nordeste. A diferença de poder financeiro é grande entre os times, mas ainda assim o Carcará não vai deixar de lutar.

Reforços para 2018: Goleiro: Marcel (ex Atlético-PE); Laterais‬: Sinho (ex-Sport) - LD, Izaldo (ex-Náutico) - LE e Juninho (ex-Tupi) - LE; Zagueiro: Marlon (ex-Náutico); Volantes: Peu (ex-Guarany de Sobral), Neto (ex-Campinense) e Escuro (ex Sete de Setembro-PE; Meia: Fabiano Menezes (ex-Botafogo); Atacante: Neverton (ex-Paraná).

Provável escalação: Mondragon; Marcos Tamandaré, Maurício, Luiz Eduardo e Izaldo; Escuro, Jaíldo e Laércio; João Paulo, Willian Anicete e Neverton.

No outro lado do confronto tem o Ceará, equipe que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017 e vem com projetos ambiciosos para 2018, incluindo o título da Copa do Nordeste.

Visitantes da vez, o alvinegro não tem um histórico bom contra equipes de Pernambuco, tendo mais derrotas que vitórias no geral, com o quadro piorando quando se joga no estado.

Com 17 contratações até o momento, está bem claro a vontade do Ceará de montar dois times para os torneios que disputará nesse primeiro semestre. Para se ter ideia, a equipe jogará 13 partidas num período de 40 dias. E ainda estamos no meio de janeiro, mais jogadores devem chegar.

Provável escalação: Éverson; Leandro Silva, Valdo, Luiz Otávio, Ernandes; Richardson, Pedro Ken (Raul/Juninho), Ricardinho, Felipe Azevedo, Andrigo; Elton.