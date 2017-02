Mesmo após primeiro triunfo na temporada, Marquinhos Santos diz que time ainda precisa evoluir

Marquinhos Santos (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense de 2017, o Figueirense venceu o Inter de Lages no estádio Orlando Scarpelli na tarde deste sábado (4) pelo placar de 2 a 0. Anderson Aquino e Zé Love, de pênalti, marcaram os gols da partida no segundo tempo.

Esta foi a primeira vitória do Figueira na temporada 2017. Marquinhos Santos, treinador da equipe, já estava sofrendo uma pressão por parte da torcida por conta dos maus resultados. Marquinhos ficou mais aliviado após a vitória, mas sabe que ainda tem muito para evoluir:

“É o que falávamos desde o começo. Para a equipe conquistar confiança, só com vitória. Hoje o primeiro tempo agarrado, quase caímos na armadilha deles. Porém, com uma mudança no segundo tempo conquistamos um resultado importante, mas ainda com muito a melhorar e essa evolução vai vir gradualmente”, falou o treinador.

Marquinhos Santos tem dado oportunidades para os jogadores que vão estão tão bem na temporada. É o caso do meia Everton, segundo o treinador, o atleta vem mostrando muito esforço, por isso a escalação:

“Sabemos do potencial dele e não está no melhor estágio. Tem a força como principal característica e tem dificuldade até na questão física. Acredito que ele tem se esforçado na parte tática e não está comprometendo na parte defensiva. E na parte ofensiva vai evoluir”, comentou o treinador.

O treinador do Figueirense ainda elogiou a postura do zagueiro Dudu. Segundo ele o jogador tem muita qualidade e inteligência tática, assim pode ser escalado em mais de uma função nos jogos.

“Treinamos essas variações com o Dudu em treinamentos e pela qualidade e inteligência tática, pode cumprir mais de uma função. Abrimos ele, seguramos uma linha de três zagueiros e demos amplitude para abrir o campo. Conseguimos fazer isso e pelo segundo tempo foi merecido, até por um placar maior”, disse o treinador.

O Figueirense volta a campo somente na próxima quinta-feira (9). A equipe de Florianópolis vai até Itajaí encarar o Almirante Barroso. A partida está marcada para às 17h.