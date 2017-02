Bruno Alves demonstra esperança após vitória diante do Criciúma: "As coisas vão se encaixar"

Comemoração de um dos gols da vitória em casa. (Foto: Figueirense Futebol Clube)

Na noite deste domingo, 12, o Figueirense duelou com o Criciúma pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, o Furacão do Estreito venceu por 4 a 2, ficando na quarta colocação na tabela. O resultado positivo é muito significativo para o técnico do time alvinegro, Marquinhos Santos, que vem sofrendo grande pressão da torcida.

Ainda assim, o treinador do Figueira mostrou-se compreensivo em relação as críticas: "A ferida do ano passado ainda tá aberta para o torcedor do Figueirense. Prefiro que a atenção se volta a mim do que aos jogadores", declarou.

Sobre a partida, Marquinhos exaltou o Criciúma, apontando o Tigre como um dos favoritos ao título. Além disto, o treinador reconheceu o apoio do torcedor alvinegro. "Adversário difícil, time postulante ao título, vem numa sequência de conjunto, bem armado. Vamos no passo a passo, daquilo que falávamos lá atrás. A cada jogo vamos buscar a evolução e o torcedor está de parabéns que incentivou o time no momento em que mais precisava. Esses jogadores não têm nada o que pagar em relação ao ano passado", apontou.

Autor de um dos gols, o zagueiro Bruno Alves comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Clube: "Eu tenho certeza que as coisas vão encaixar. Eu dedico essa vitória à minha família, que está junto comigo nesse momento difícil", disse, emocionado.

O Furacão volta agora as suas atenções para a Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (15), enfrenta o Rio Branco-AC, na Arena da Floresta, em Rio Branco. A partida acontecerá às 23h30, horário de Brasília. Pelo estadual, a próxima partida será no domingo (19), a partir das 17h, diante da Chapecoense, na Arena Condá.