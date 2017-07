Atacante Robinho destaca empenho do Figueirense mesmo com empate em casa

(Foto: Luiz Henrique / Figueirense F.C.)

Em um jogo de baixa produção, Figueirense e Oeste-SP ficaram no 0 a 0 no estádio Orlando Scarpelli, na noite desta terça-feira (18). Com o empate nesta 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueira perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento.

As duas equipes se esforçaram, mas a partida teve pouca inspiração. As redes não balançaram na noite fria de Santa Catarina. Com o primeiro tempo bvastante trancado, as duas equipes não conseguiam criar. A primeira boa chance da partida foi dos donos da casa e saiu aos 16 minutos. O atacante Índio arriscou de longe, mas o goleiro do Oeste, Rodolfo segurou firme. A boa chegada dos visitantes aconteceu só aos 33. Após receber da ponta esquerda, Lídio chegou de trás e soltou o pé, a bola desviou, e Gabriel Vasconcelos chegava para conclusão, mas o goleiro Saulo espalmou e o bandeira já havia assinalado o impedimento do atacante. No final do primero tempo, aos 44, Robinho costurou a defesa adversária, de perna direita chuta cruzado, mas Rodolfo defende, antes mesmo de Henan chegar para pegar a sobra.

No segundo tempo, o primeiro lance de perigo saiu aos 29 minutos. Após cobrança de lateral pela esquerda, a bola passou por todo mundo e sobrou próximo a "meia-lua" para o atacante do Figueirense, Luidy, que havia entrado a pouco no jogo, ele dominou de costas para o gol, girou e arrematou no canto, para a defesa de Rodolfo. Mas a melhor chance da partida, foi dos visitantes. Aos 38 minutos, Mazinho, lançou Jheimy que dentro da área dominou e bateu. A bola passou raspando a trave de Saulo.

Ao terminar a partida, a torcida não poupou os atletas do Figueirense das vaias. Em entrevista, o atacante Henan falou sobre a baixa qualidade do jogo. "De novo não fizemos grande partida, nosso time até teve chances, mas não foi incisivo no segundo tempo e precisamos melhorar isso", avaliou.

Para Robinho, não faltou empenho e vontade de vencer por parte do alvinegro. "O time teve vontade, sabíamos da circunstância, mas corremos o tempo todo. Vamos continuar trabalhando para tirar o Figueirense desta situação", ressaltou.

Com este empate, a equipe catarinense, subiu um posição, mas continua na zona da degola. Atualmente, o Furacão está na 17ª posição, com 16 pontos. O Figueirense volta a campo na próxima sexta-feira (21), às 19h15 diante do América-MG, na Arena Independência, casa do Coelho.