Figueirense e ABC fazem duelo direto pela sobrevivência na Série B

Neste sábado, dia 16, Figueirense e ABC protagonizam um duelo dramático na luta contra o rebaixamento na Série B. A partida que coloca dois postulantes a vaga no Z-4 está marcada para ás 16h30 no Estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, a partida é valida pela 25ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma derrota em Porto Alegre para o Internacional, a equipe de Orlando Scarpelli ocupa a 18ª colocação com 25 pontos. A situação do ABC é mais agonizante, a equipe de Natal tem a pior companha da competição com apenas 17 pontos ganhos, na última rodada acabou sendo derrotada pelo Paysandu por 2 a 0.

Milton Cruz conta com retornos e estreia

Milton Cruz tem dois retornos importantes em sua equipe para a partida deste sábado em casa, Patrick e Pereira estão de volta após cumprir suspensão automática na derrota para o Internacional por 3 a 0. Além disso, a equipe catarinense terá a estreia do sul-africano Ty Sandows. Henan está recuperado de dores no tornozelo e foi confirmado no time titular que enfrenta o lanterna ABC, neste sábado. O atacante é o único jogador do elenco que disputou todas as partidas da Série B do Brasileiro, além de ser o artilheiro com 10 gols.

Uma vitória do Figueirense, somado a tropeços de Goiás e Luverdense ou Santa Cruz faz com que o alvi negro catarinense saia do Z-4 já nesta rodada, tirando um pouco a pressão que a equipe vive desde o inicio da competição. O Figueirense vai a campo com Saulo, Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Ty Sandows, Zé Love e Henan.

ABC aposta últimas fichas para sonhar com permanência

Do lado visitante, Itamar Schulle tem sérios problemas para fazer a equipe de Natal voltar a vencer, já não bastasse a fraca campanha, a comissão técnica detectou uma equipe desanimada, principalmente depois da derrota para o Paysandu, onde a equipe do Rio Grande do Norte fez uma atuação apática e escapou de uma derrota maior.

Além disso, neste sábado o ABC luta para quebrar alguns jejuns como o de vitórias, já são sete partidas sem vencer, a última vez que o ABC saiu de campo com os três pontos foi no dia 25 de julho, quando bateu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Frasqueirão. De lá para cá, o time alvinegro acumulou dois empates (Oeste e Santa Cruz) e cinco derrotas (Ceará, Paraná, Internacional, Vila Nova e Paysandu). Já fora de casa, o jejum é ainda maior, a equipe tem apenas uma vitória como visitante nesta Série B, conquistada sobre o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia, no dia 16 de junho. Depois disso, foram sete derrotas (Boa Esporte, Londrina, Luverdense, Criciúma, Paraná, Vila Nova e Paysandu), além de um empate (Oeste).

Fonte: ABC/Divulgação

Para quebrar com esses jejuns, o técnico Itamar não vai poder contar com os volantes Anderson Pedra e Jardel, o meia Vítor Júnior e o atacante Fabinho mais uma vez não treinaram e continuam sob os cuidados do Departamento Médico, em tratamento intensivo.