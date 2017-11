Vila Nova enfrenta Figueirense precisando de recuperação para se manter na luta pelo acesso

INCIDENCIAS: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. A partida será realizada ás 20h30 (Horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Os últimos resultados para a equipe do Vila Nova no Brasileirão da Série B não foram positivos. Com uma série de empates em casa, o time goiano viu os adversários pularem na frente na briga por uma das quatro vagas para a primeira divisão, e para continuar com chances matemáticas de acesso, o Vila precisa vencer o Figueirense nessa terça-feira (14), ás 20h30, no estádio Serra Dourada.

No momento, o Tigrão ocupa a 7ª colocação com 54 pontos ganhos, e está há cinco pontos do 4º colocado, que é o Paraná. Em caso de um novo tropeço, ou seja, empate ou derrota para o Figueirense, e uma vitória do Paraná e Ceará, as chances do Vila Nova de subir para a elite do futebol brasileiro terminam. Até o momento, apenas o América-MG, confirmou a vaga para a primeira divisão de 2018.

No outro lado, a situação do Figueirense segue perigosa. O time está fora da zona do rebaixamento, ocupando á 13ª colocação com 43 pontos, mas a diferença do clube alvinegro para o primeiro time da zona, que é o Luverdense, é de apenas três pontos. Uma vitória em cima do Vila Nova praticamente tira quaisquer ameaça para o clube catarinense, visto que três times já foram matematicamente rebaixados: Santa Cruz, Náutico e ABC.

No primeiro turno, Vila Nova e Figueirense se enfrentaram no Orlando Scarpelli e o time goiano conseguiu uma vitória por 1 a 0 com um belo gol do atacante Moisés. Naquele jogo, o Tigrão estava no G-4 da competição e o Figueirense, na zona da degola.

Preocupação e desfalques para Hemerson Maria

O Vila Nova conquistou um empate difícil contra o Internacional no Beira Rio que adiou o acesso do clube gaúcho para a Série A e provocou a demissão de Guto Ferreira. No entanto, apesar do reconhecimento pelo resultado de muitas partes, o Vila voltou com problemas para a próxima partida.

Os volantes Fágner e Geovane, além do lateral Léo Rodrigues, estão suspensos com o terceiro cartão amarelo e são desfalques para o jogo contra o Figueirense. Léo, inclusive, levou o seu cartão quando estava no banco de reservas.

A outra preocupação é com o atacante Moisés, que já havia sendo desfalque nos últimos jogos do Vila Nova por conta de uma pancada na cabeça. Ele está sendo avaliado pelo departamento médico do Tigrão, mas provavelmente, seguirá sendo desfalque para Hemerson Maria.

Ainda não se sabe quem serão os substitutos, mas a provável escalação do Vila para a partida é: Luis Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gastón Filgueira; Claudinei, Jajá, Ruan, Alan Mineiro e Anderson Luis; Lourency.

Artilheiro do Figueirense volta ao time titular de Milton Cruz

O Figueirense tem o retorno de um jogador importante no time titular para o duelo contra o Vila Nova. O atacante Henan, artilheiro do time nessa Série B com 12 gols marcados, está de volta após André Luis ter sido vetado pelo departamento médico. E esse não foi o único desfalque para Milton Cruz.

O meio-campista Renan Mota está suspenso com o terceiro cartão amarelo e com isso, o treinador alvinegro tem duas opções para seu substituto: Ferrugem e Guilherme Lazaroni. O lateral-esquerdo João Paulo voltou a ser relacionado para o banco de reservas após se recuperar de uma lesão.

A provável escalação do Figueirense para a partida será: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio, Ferrugem (Guilherme Lazaroni) e Jorge Henrique; Henan.