Robson afirma que goleada paranista sobre Guarani “dá ânimo” na luta pela Série A

Foto: Divulgação / Guarani

Na abertura da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro, nesta terça-feira (19), o Paraná goleou o Guarani por 4 a 0. Com gols de João Pedro Renatinho, Maidana e Cristovam. Prologando a boa fase na competição e somou resultado importante na briga pela volta à elite. Os jogadores do Tricolor festejaram o momento, e ganham ânimo pelo restante da temporada.



O atacante Robson, que voltou depois de duas partidas, lesionado por lesão na coxa, comentou sobre o momento da equipe. "Jogo muito difícil contra o Guarani. A gente já veio com jogo difícil, também fora de casa, contra o Goiás. E fizemos uma bela partida em casa (2 a 1 contra o Londrina) também, mas a gente tem que pensar. Nosso time vem desde começo do ano, brigando, lutando, para conseguir esse acesso. Eu acho que uma vitória como essa é para dar ainda mais ânimo pra conseguir esse acesso", destacou o atacante.

O Paraná continua em crescimento e sobe uma posição na tabela, chegando a terceira colocação, com 43 pontos. Atrás somente de Internacional (45) e América-MG (48). São cinco vitórias nos últimos seis jogos, com mais de um mês sem perder, tornando o melhor time do returno da Série B. A última derrota da equipe aconteceu em 5 de agosto, no final do primeiro turno, 2 a 1 para o Boa Esporte.



As equipes voltam a jogar na próxima semana, pela 26ª rodada. O Paraná vai a campo primeiro, às 20h30, contra o Naútico, em Curitiba. O Guarani, por sua vez, encara o Paysandu, às 21h30, no Mangueirão. Ambas as partidas acontecem na terça-feira (26).