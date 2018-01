Guia VAVEL do Campeonato Paulista 2018: São Paulo

Diego Souza é a maior contratação do São Paulo para 2018 (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

Sim, pode comemorar, a espera finalmente acabou... o futebol brasileiro está de volta! Após o período de festas e principalmente de muita ansiedade, os principais estaduais de nosso futebol começam nesta semana. Na quarta-feira (17), será a vez do São Paulo realizar sua primeira partida no Campeonato Paulista. O Tricolor vai até Sorocaba encarar o São Bento, às 19h30.

+ São Paulo acerta contratação de Anderson Martins, ex-Vasco

Novamente fora da disputa da Libertadores da América, o Tricolor volta sua atenções pelo segundo ano seguido a vencer o Paulistão nesta primeira parte da temporada, torneio que há 13 anos não vê os são-paulinos como vencedores.

Expectativa

Acostumada historicamente a conquistar títulos, a torcida são-paulina não mantém este otimismo há algum tempo com o começo de um novo ano. Direções ultrapassadas, perca de atletas importantes são alguns fatores que fazem com que o São Paulo inicie o Paulistão como um mero coadjuvante dentre os outros grandes há anos.

+ São Paulo aceita proposta e atacante Lucas Pratto é negociado junto ao River Plate

Tricolor vive o maior jejum de sua história sem conquistar um estadual

A esperança em 2018 talvez esteja numa tentativa de prosseguir o planejamento iniciado por Dorival Júnior há aproximadamente seis meses. A palavra 'tentativa' foi dita acima pois algumas peças tidas como fundamentais para isso foram perdidas neste primeiro mês: Hernanes e Lucas Pratto. Para tentar equiparar as perdas, chegaram Anderson Martins e Diego Souza, contratações pontuais que enriqueceriam ainda mais o elenco com a permanência dos nomes citados acima. Contudo, como a torcida costuma dizer, a camisa são-paulina 'pesa', e com o decorrer da competição, a confiança com os desempenhos dentro de campo pode tornar o Tricolor um dos favoritos à taça.

Último título do Paulista aconteceu em 2005 (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)

Idas e vindas

Dentre as saídas, destacam-se a de nomes de suma importância para a manutenção do clube na elite do futebol brasileiro 2017: Pratto e Hernanes. Outro nome fundamental e símbolo de liderança não deixou apenas o Tricolor, mas sim os gramados, caso de Diego Lugano.

No gol, duas perdas: Denis e Renan Ribeiro, candidatos à substitutos de Rogério Ceni na meta são-paulina perderam espaço para Sidão na temporada passada, e deixaram o Morumbi neste início de ano. Thomaz, Denílson, Gilberto e Marcinho completam a lista de desfalques, todos no setor ofensivo.

+ Fim da novela: São Paulo paga R$ 10 milhões ao Sport e fecha com Diego Souza

Dorival ainda aguarda a contratação de três peças para fechar seu elenco

A série de contratações começou com o acerto em definitivo de Jucilei. O volante que chegou emprestado na temporada passada e caiu nas graças do torcedor são-paulino.

Na defesa, três nomes chegam para reforçar o setor: o goleiro Jean, ex-Bahia; o experiente zagueiro Anderson Martins chega do Vasco provavelmente para ser titular ao lado de Rodrigo Caio ou Arboleda; e na lateral, Reinaldo retorna ao clube. Após uma verdadeira 'novela' com o Cruzeiro, os clubes não se acertaram, e Hudson está de volta ao meio-de-campo. Se depender de seu desempenho pelo clube mineiro, certamente a briga será dura com Petros e Jucilei.

Finalizando (até o momento) a série de contratações, esta a principal delas: Diego Souza. Destaque do Sport e jogador da Seleção Brasileira, o meia-atacante assume a camisa 9 de Lucas Pratto, dando a entender de que atuará na mesma função de quando veste a amarelinha: como atacante.

Diego Souza será o 9 que o São Paulo precisa? (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

Último Paulistão

Com Rogério Ceni no comando, o Tricolor inciou 2017 com uma expectativa até que boa, se comparada aos anos interiores. O início não foi dos melhores: derrota por 4 a 2 para o Audax. Ao fim da primeira fase, com uma enorme oscilação de desempenhos, o São Paulo somou cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Artilheiro do Paulista com nove gols, Gilberto deixou o plantel são-paulino este ano

Na fase seguinte, duas ótimas apresentações no Estádio do Morumbi diante do Linense, com vitórias de 2 a 0 e 5 a 0. Os resultados foram suficientes para deixar o torcedor empolgado com a próxima fase, onde a equipe encararia o rival Corinthians, e uma adversária ainda mais temida: as semifinais do Campeonato Paulista.

+ Copinha VAVEL: o que esperar do São Paulo na Copa SP de 2018

O primeiro jogo aconteceu no Morumbi, que recebeu um de seus maiores públicos de todo o ano, mas que não refletiu em um bom desempenho dentro de campo. O resultado? 2 a 0 para o rival, gols de Rodriguinho e Jô. Pronto, a primeira crise da curta "Era Ceni" como treinador estava plantada.

Entre a primeira e segunda partida dois fatores dificultaram ainda mais o clima no Morumbi: inicialmente a suposta discussão no vestiário, onde Ceni teria se irritado com a ação de Rodrigo Caio em campo que tirou o cartão amarelo de Jô; e a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil.

Em Itaquera, um jogo amarrado. Digno de semifinal. Ao final da primeira etapa, o lance marcante: gol de Jô, todas as câmeras apontadas para Rodrigo Caio, e o São Paulo necessitava de três gols heroicos na Arena Corinthians para avançar. Ao fim, Lucas Pratto até marcou, igualando o placar, mas era inevitável a eliminação. A segunda das três que se completariam ao fim da temporada. A segunda de muitas lamentações que quase culminaram na pior temporada da história do clube.