Convocado por Tite, Tardelli fica atrás de Ricardo Goulart e Pato na artilharia da liga chinesa

Tardelli tem dez gols e uma assistência na atual edição da liga chinesa (Foto: STR/AFP/Getty Images)

Atuando na China, Diego Tardelli está de volta à Seleção Brasileira. Ex-jogador do Atlético-MG, o centroavante foi convocado por Tite para as partidas contra Bolívia e Chile, nos dias 5 e 10 de outubro, respectivamente, válidas pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018.

Após deixar o Galo em 2015, Tardelli assinou com o Shandong Luneng, da China. Na atual temporada, o jogador participou de 13 partidas e já acumula 11 tentos e uma assistência. Apesar dos bons números, o camisa 9 não é o melhor brasileiro a atuar no futebol chinês. Hulk, Oscar, Fernandinho e Ricardo Goulart têm médias superiores à de Tardelli.

No segundo semestre de 2016, o Shandong Luneng anunciou a contratação do italiano Graziano Pellè, e o atleta brasileiro foi cortado devido ao limite de estrangeiros na China. No início desse ano, Tardelli foi reintegrado à equipe e, desde então, adotou uma nova posição, passando a atuar mais centralizado, e não mais caindo pelas beiradas do campo.

Em comparação com seus conterrâneos, Diego Tardelli é o último jogador brasileiro nas estatísticas. Ricardo Goulart, atual Guangzhou Evergrande, é o artilheiro com 19 gols e sete assistências. O ex-jogador do Cruzeiro é o melhor atleta do país por três temporadas seguidas, mas não teve seu nome citado nas convocações. Hulk, do Shangai SIPG, tem a melhor média na Super Liga Chinesa e possui 11 gols e nove assistências. Alexandre Pato defende as cores do Tianjin Quanjian, e soma 13 gols e duas assistências em 21 jogos.

Até o final do mês de julho, Tardelli ainda brigava pela artilharia do campeonato, com apenas um gol atrás do líder. Devido a uma lesão, o brasileiro perdeu cinco jogos e só voltou a atuar na semana passada, contra o Jiangsu Suning.

O Shandong Luneng de Tardelli ocupa a quinta posição na tabela, com 41 pontos e está a dois da zona de classificação para a Champions League da Ásia. Na próxima rodada, o Shandong Luneng enfrentará o Yanbian, no sábado (16), às 8h35, no Jinan Olympic Sports Center.