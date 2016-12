Presidente do Vitória assegura acerto com Willian Farias por três anos

Foto: Francisco Galvão/Vitória

Raimundo Viana, presidente do Vitória, confirmou nesta terça-feira (13) a contratação em definitivo do volante Willian Farias, que veio por empréstimo em janeiro pelo Cruzeiro. O acordo será de três anos e o atleta assinará o contrato com o rubro negro ainda nesta semana.

Segundo o presidente, o acordo foi fechado. O time também acertou a vinda do meia Uillian Corrêa, também do Cruzeiro mas estava atuado no Santa Cruz. "Nós temos duas operações para anunciar agora. Uma envolvendo Willian Farias e outra envolvendo Uillian Correia. O Willian é aquisição de parte dos direitos econômicos, fazendo uma parceria com o Cruzeiro, com o Coritiba, e a gente com uma parte dos direitos federativos. E o Uillian Correia que é por empréstimo. Interessam direta e imediatamente ao clube", afirmou Raimundo.

Willian Farias tem 27 anos de idade e conviveu com lesões no clube celeste. Desde que chegou em Salvador foram 44 jogos no ano inteiro, com apenas dois gols anotados. O atleta, durante os trabalhos de Vágner Mancini e Argel Fucks ganhou a braçadeira de capitão e foi um dos principais responsáveis pela manutenção do Vitória na primeira divisão.

Uillian Corrêa também tem 27 anos e atuou no santa Cruz em 2016, sendo titular em mais da metade da Série A. No entanto, diferentemente de Farias, Corrêa não obteve sucesso, já que o tricolor pernambucano foi rebaixado para a segundona. Em outubro, o jogador foi pego no exame antidoping com substância Higenamina, pela partida contra a Chapecoense no dia 7 de setembro, que terminou em 2 a 2. O atleta ainda espera julgamento do STJD para saber de sua situação.

Até o fim de 2016, o Vitória deverá trabalhar na manutenção do elenco. Marinho, principal jogador do clube, é um dos principais alvos no mercado.