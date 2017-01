Vitória estreia bem e bate Sergipe no Barradão pela Copa do Nordeste

INCIDENCIAS: Jogo válido pela rodada inaugural da Copa do Nordeste, realizado no Barradão

Na abertura do grupo E da Copa do Nordeste, o Vitória recebeu no Barradão o Sergipe na noite desta quinta-feira (26). Confirmando favoritismo, a equipe baiana marcou duas vezes no 1° e controlou o jogo no segundo tempo e bateu o adversário por 3 a 1. David, o estreante Gabriel Xavier e Kieza marcaram os tentos leoninos. Hiago anotou o único gol sergipano.

A nova diretoria do Vitória investiu pesado na pré-temporada e é considerada uma das forças no torneio regional. O time abriu o placar com o jovem David. Pouco tempo depois o Sergipe empatou com Hiago. O Vitória fez os gols que colocaram o time em vantagem. Argel sofreu mas acertou o time durante a partida, neutralizando as jogadas pelo meio armadas pelo técnico do Sergipe, Betinho.

Pelo Nordestão, os times voltam a campo apenas em fevereiro. No dia 4, o Sergipe volta pra casa para enfrentar o América-RN às 20h30. No domingo (5), o Leão vai até a Paraíba duelar contra o Botafogo às 16h. No dia 29, o Vitória estreia no campeonato baiano fora de casa contra o Juazeirense, também às 16h.

Leão sai na frente após primeiro tempo movimentado

Os dez primeiros minutos da partida mostraram ainda o reflexo do início da temporada. Pouca mobilidade, falta de entrosamento de ambos os times e criatividade em baixa foram os pontos fortes nesta metade. O Sergipe chegou duas vezes no ataque com Wallace Pernambucano, que foi evitada pela defesa baiana. Em contra ataque, o Vitória recuperou-se, mas David errou o passe para Gabriel Xavier.

Com Pisculichi e Gabriel Xavier, ambos como armadores, o Vitória veio com um clássico 4-4-2 no esquema tático, já o clube sergipano veio com cinco jogadores no meio de campo, povoando o espaço tentando tirar a criatividade dos atletas baiano. Em duas chances, o atacante David apareceu. A primeira parou na defensiva alvirrubra.

No segundo momento, ficou livre no lado direito, mas parou no Ferreira. Aos 27 minutos, o Sergipe respondeu de novo com Wallace, que bateu após giro, mas Fernando Miguel fez boa defesa. David quase marcou aos 29 minutos, após receber na entrada da área e bater rasteiro, passando perto da trave.

Depois de insistir, o Leão abriu o placar aos 32'. Uillian Correia roubou a bola no campo de ataque e achou David livre. O jovem da camisa 27 bateu sem chances para o goleiro. O time da casa nem comemorou. David Ceará bateu falta rasteira e pegou a defesa desprevenida. Hiago aproveitou rebote de Fernando Miguel e empatou a partida aos 34 minutos.

Porém, o Vitória voltou a ficar na frente do marcador. O lateral Norberto achou Gabriel Xavier, que entre os marcadores escorou de cabeça. O Sergipe não descansou e obrigou Fernando Miguel pegou a bola aos 42 minutos em chute de David Ceará.

Kieza ampliou e deu números finais

Semelhante ao primeiro tempo, os times voltaram a campo mais passivos e estudiosos. O primeiro lance de perigo foi aos oito minutos, com Wallace Pernambucano testando, com a bola subindo a meta baiana. O time visitante permaneceu no campo de ataque buscando posição confortável.

Em falta cobrada aos 15 minutos, Vicente bateu colocado, mas o toque saiu rente ao travessão. O Vitória respondeu no minuto seguinte. David pegou de primeira e colocou próximo a Ferreira, assustando os sergipanos. Pouco participativo em campo, Kieza resolveu aparecer. Aos 22', em boa jogada de David no lado esquerda, o camisa 27 cruzou e K9 teve tempo de girar e chutar sem chances para Ferreira.

O Leão chegou perto do quarto gol. Fred em falta e Géferson depois de rebote no escanteio quase deu números de goleada no Barradão. O Sergipe reclamou de pênalti em Hiago, mas o juiz deixou o jogo seguir. Os dois times ficaram trocando posse de bola, com o time da casa ameaçando mais com David e Paulinho na reta final.

O time da casa mais uma vez teve possibilidade de fazer 4 a 1. Após erro de comunicação entre goleiro e zagueiro, Kieza tocou de calcanhar para David, que chutou por cima do gol mesmo sem goleiro. Aos 39, Cajano bateu falta, sem sustos para Fernando Miguel. O Sergipe aos poucos foi se mostrando entregue ao resultado, sem poder de reação. Já nos acréscimos, Hiago tentou diminuir em duas oportunidades, ambas parando no camisa 1 baiano.