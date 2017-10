Vitória faz promoção de ingressos no Barradão

Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória

Para quebrar o jejum de triunfos em casa, e sair da zona de rebaixamento, o Vitória entra em campo no próximo domingo (29), às 17h (horário de Salvador), contra o Atlético-GO, no Barradão. Ocupando atualmente o 17º lugar na tabela, com 33 pontos somados, o rubro-negro espera contar com o apoio de seu torcedor. O adversário é o lanterna do Brasileirão, com 26 pontos.

Para atrair os rubro-negros, os ingressos para a partida estão com preços únicos nos dois setores do estádio: R$ 15 (arquibancada) e R$ 30 (cadeira). O valor ainda pode ter 50% de desconto se o torcedor possuir uma determinada bandeira de cartão de crédito parceira do clube, com isso, o ingresso sairá por R$ 7,50 (arquibancada) e R$ 15 (cadeira).

Quem possui o Sou Mais Vitória, programa de sócio-torcedor do clube tem o direito de levar um acompanhante de graça. A entrada de crianças menores de 12 anos permanece gratuita, de acordo com a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento.

Responsável boa fase rubro-negra fora de casa no Brasileirão, o técnico Vagner Mancini descarta qualquer possibilidade de abandonar o Barradão, e garante que o estádio voltará a ser temido pelos adversários.

"Jogar em outro lugar seria aceitar uma fraqueza que não podemos. Já disse aos atletas. Muita gente me pergunta porque não muda o jogo. A gente não pode aceitar. Eu, como técnico, não posso aceitar. Seria desprezível pedir para jogar fora. Isso está totalmente descartado. Para mim, vai jogar dentro do Barradão e vai ganhar dentro do Barradão", afirmou Mancini.

Confira os horários e pontos de venda:

1) Internet – futebolcard.com (24h, a partir de quinta, às 10h, até sábado, às 23h59).

2) Lojas oficiais:

Loja do Leão – Shopping Capemi (quinta e sexta, das 9h30 às 18h30 / sábado, das 9h30 às 15h) Loja do Leão – Shopping Center Lapa (de quinta a sábado, das 12h às 19h) Loja Estação Rubro-Negra – Shopping Paralela (de quinta a sábado, das 12h às 20h)

3) Barradão (quinta e sexta, das 10h às 18h / sábado, das 9h às 17h / domingo, das 10h às 18h)