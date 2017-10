Zagueiro Kanu afirma ótimo condicionamento físico: "Pronto para ajudar o Vitória"

Foto: Maurícia da Matta|EC Vitória

O Vitória almeja a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série A para se distanciar da zona de rebaixamento. Após derrota no Ba-Vi, o Leão da Barra vai enfrentar o Atlético-GO, último colocado, no Barradão. Para o jogo, um nome importante do time pode estar de volta. O zagueiro Kanu está recuperado de lesão e será escalado caso seja essa a determinação do técnico Vágner Mancini.

Ausente dos últimos cinco confrontos, o time rubro-negro conquistou quatro dos 15 pontos disputados. Além disso, a equipe continuou a ser derrotada dentro de casa, mas perdeu o bom retrospecto recente como visitante. A queda de rendimento foi vista na tabela de classificação e o time mira o jogo deste fim de semana como fundamental para voltar ao bom momento. Kanu concedeu entrevista coletiva e garantiu estar recuperado e pronto para o duelo contra o Atlético-GO. Além disso, o zagueiro não acredita que as derrotas recentes e a queda de produtividade do setor defensivo sejam por causa de sua ausência.

“Fisicamente estou bem melhor do que quando estava jogando. Essa parada de um mês fazendo trabalho com fisioterapia. Mancini ainda não falou nada, mas estou bem. Se o Mancini quiser contar comigo, vou estar pronto para ajudar o Vitória. Futebol é assim. A gente vinha bem, as coisas vinham correndo bem. Fiquei longe, poderia estar jogando. A gente poderia estar tomando gol também. As pessoas que jogam atrás têm qualidade. Já falei que a melhor defesa é o ataque. Acredito que vamos fazer um bom jogo”, disse.

Foto: Maurícia da Matta|EC Vitória

No treinamento, Vágner Mancini comandou um coletivo e dividiu em duas etapas. Na primeira, acertou o posicionamento dos jogadores de ataque e defesa por diversas vezes e interrompeu várias vezes a atividade para fazer ajustes neste quesito. Em seguida, realizou algumas experiências. Três jogadores não participaram das atividades. Os goleiros Fernando Miguel e Wallace correram em volta do gramado após se recuperarem de lesões. O lateral-esquerdo Thallyson fez atividades na academia e segue no aguardo do cirurgião bucomaxilofacial Eugênio Leite para voltar aos treinamentos no gramado. Kanu deve voltar à titularidade no lugar de Fred.

A provável formação deve contar com Caíque; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon, Uillian Correia, Yago e Neílton; David e Santiago Tréllez. O confronto entre Vitória x Atlético-GO será disputado às 17 horas (16 horas em Salvador) deste domingo (29), no Barradão, pela 31ª rodada da Série A. As duas equipes estão na zona de rebaixamento. Enquanto o Leão da Barra está no 17º posto, com 33 pontos, o Dragão amarga a última colocação, com 26 pontos somados.