Com segundo tempo agitado, Bahia bate Vitória e se distancia do Z-4

Neste domingo (22), o Bahia recebeu o Vitória jogando pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série A. E o tricolor baiano venceu a partida por 2 a 1, com gols de Mendoza e Edigar Júnio; Wallace descontou para o rubro-negro do Barradão.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 38 pontos e está na 11ª posição, já o Vitória ficou com 33 pontos e está apenas na 16ª posição, um ponto a mais que a Ponte Preta.

No próximo domingo (29), às 17h, o Bahia visitará o Fluminense, no Maracanã, ao passo que Vitória terá se recuperar no Brasileirão diante do Atlético-GO, também no domingo, mas às 18h.

Poucas emoções e nenhuma chance clara de gol

Jogando em casa, o Bahia começou no ataque e com o apoio da torcida, já que mais uma vez, o BaVi foi disputado com torcida única. Com o mando de campo a seu favor, o Bahia teve maior posse de bola, já o Vitória deu espaço para time da casa e tentou explorar os contra-ataques.

O primeiro lance de perigo na partida foi com David, que em ótima arrancada, bateu na saída de Jean, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Na sequência, Neílton teve mais uma ótima chance, mas acabou segurando a bola e foi desarmado pela zaga baiana, perdendo chance de abrir o placar.

O Bahia chegou à meta do goleiro Caíque somente aos 40 minutos, com Mendoza, que mesmo errando o domínio, conseguiu bater forte e viu o goleiro do Vitória mandar a bola para escanteio.

Muitas chances e Bahia garante a vitória no finalzinho

O Vitória voltou apertando a marcação, no primeiro lance, Yago foi derrubado por Matheus Reis, apesar da reclamação o árbitro mandou seguir.

No lance seguinte, Mendoza aproveitou o corte mal feito pelo zagueiro Wallace após passe de Zé Rafael e bateu sem chances para Caíque, fazendo 1 a 0 para o Bahia.

Apesar do domínio do Bahia, o Vitória chegou bem com Juninho, que cruzou para Tréllez que viu o goleiro Jean chegar antes e evitar o perigo rubro negro. Apostando no contra-ataque, Edigar Júnio lançou para o colombiano Mendoza, que tentou encobrir o goleiro do Vitória, mas mandou por cima.

Com o jogo equilibrado, as melhores chances dos visitantes surgiram com o atacante David. Aos 15 minutos, o atacante rubro negro recebeu bem e bateu forte, a bola explodiu na trave e por pouco não empatou a partida.

Com as mudanças do técnico Paulo César Carpegiani - trocando Allione por Thiago Martins - o Vitória cresceu no jogo e foi em busca do empate. Aos 25, Tréllez quase fez o gol de empate. Depois de lançamento para o atacante, Jean saiu mal e o atacante bateu e viu a bola passar perto da trave tricolor.

Do outro lado, Mancini tirou Yago e Uillian Correa e colocou Danilinho e André Lima, partindo para o ataque em busca do empate. Com mais homens na frente, o Vitória deu espaço e viu Eduardo bater forte de fora da área, a bola desviou em Wallace e quase enganou o goleiro Caíque, que conseguiu fazer ótima defesa e evitar o segundo gol.

Aos 37 minutos, Wallace aproveitou a falha da zaga do tricolor baiano depois de cobrança de escanteio e empata a partida, 1 a 1 na Fonte Nova.

Quando o Vitória crescia em campo e ia em busca dos três pontos, o Bahia abusou do contra-ataque e viu Caíque salvar depois de belo chute de Edigar Júnio e mandar para escanteio. Na cobrança, Edson cabeceou e a bola sobrou sozinha para Edigar Júnio, 2 a 1 para o Bahia.

Depois de sofrer o gol, o Bahia segurou o jogo e garantiu a vitória nos minutos finais da partida.