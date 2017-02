Anderson Silva derrota Derek Brunson no UFC 208 e volta a vencer após três anos

Anderson sendo golpeado, mas faturou (Foto: Anthony Geathers/Getty Images

A luta co principal do UFC 208 deste sábado (11) reservou a volta de um dos maiores fenômenos do MMA mundial. O ex-campeão peso médio do UFC, o brasileiro Anderson Silva, voltou aos octógonos após oito meses desde seu último duelo contra Daniel Cormier. O adversário da vez foi o americano Derek Brunson. Após 15 minutos, o brasileiro teve seu braço erguido, faturando o combate por decisão unânime dos juízes. Spider não vencia desde 2012, quando bateu Stephen Bonnar no UFC 153, no Rio de Janeiro.

O primeiro round começou e teve meio equilibrado, Anderson, contra golpeador de elite, manteve a estratégia de sempre e não partiu para o ataque. Brunson mostrou receio no início mas teve bons momentos na luta, quando conseguiu encaixar golpes no clinch do brasileiro e quando caiu por cima nos últimos dez segundos. Spider arriscou chutes esporádicos e mostrou estar em dia com a esquiva.

Brunson melhorou no seu estilo de jogo, segurou mais o brasileiro e aplicou uma queda, mas logo Spider levantou-se e mostrou mais desenvoltura no octógono. O americano seguia respeitando bastante o brasileiro, que voltou a usar mais a irreverência dentro do octógono, acertando em seguida um chute alto em Derek. O equilíbrio ainda era nítido nos dois rounds.

No assalto final, o americano passou a dominar a luta. Mais jovem, usou da envergadura e de mais energia para golpear com contundência e derrubar o brasileiro e passar mais tempo por cima no ground n pound.

Emocionado ainda no octógono, Spider comentou a vitória. " Obrigado New York e obrigado a todos que estavam aqui. Estou muito feliz... obrigado Dana [White], UFC, família, meus filhos e também a Deus. Tenho trabalhado duro para lutar aqui. Mesmo com algumas dores treino por mais tempo e quando venho aqui para lutar, venho para proporcionar isso a todos e dar o meu melhor"

A vitória colocou mais um número na carreira: a 34° em toda sua carreira no MMA. O futuro ainda é incerto, mas o brasileiro ainda pode caminhar na busca por um título, reivindicando uma revanche contra Michael Bisping, detentor do cinturão.