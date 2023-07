Fórmula E chega a Roma para penúltima rodada dupla da temporada

Pilotos e equipes da Fórmula E já estão na Itália para a penúltima etapa da nona temporada do mundial de carros elétricos, o Hankook Rome E-Prix 2023. Quatro pilotos são candidatos ao título, e um único ponto separando líder e vice-líder, Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Nick Cassidy (Envision Racing) respectivamente.

O Circuito Cittadino dell'EUR de 19 curvas e 3.385m está entre os mais longos da Fórmula E e abrange o Palazzo dei Congressi da cidade, a Piazzale Marconi e a icônica "Praça do Coliseu", com o Anfiteatro Flaviano fazendo parte do belo cenário do circuito de rua da Cidade Eterna, enquanto o Parque Ninfeo contorna a pista.

É uma mistura perfeita de trechos de alta velocidade e curvas apertadas e complexas, com muitas oportunidades de ultrapassagem em curvas fechadas e algumas outras de 90 graus – tornando esse um dos circuitos favoritos dos pilotos da Fórmula E, que marca presença no calendário da categoria desde a quarta temporada, com a exceção do sexto ano do mundial por conta da pandemia de Covid-19.

Disputa pelo título segue intensa

Embora exista a possibilidade matemática de Jake Dennis conquistar o título na rodada dupla deste fim de semana em Roma, a probabilidade maior é a de ter duas corridas muito disputadas, com centenas de ultrapassagens e muitas mudanças de liderança, tornando improvável a decisão do campeonato mundial neste fim de semana.

Nick Cassidy chega a Roma depois de ter vencido a primeira etapa da Fórmula E em Portland, nos Estados Unidos, o que lhe permitiu diminuir a diferença em relação ao topo da classificação do mundial. Já Dennis chega a Cidade Eterna como o piloto mais regular da temporada, com nove pódios em 12 etapas realizadas, sendo uma delas a vitória na abertura do campeonato na Cidade do México em janeiro.

O alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), que liderou o campeonato por diversas etapas, viu a liderança escapar novamente na última prova, em Portland, em um final de semana onde não conseguiu andar próximo de seus rivais diretos pelo título mundial e terminou com o oitavo lugar, caindo para a terceira colocação na classificação.

Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, também segue na luta pelo título após ter tido um fim de semana complicado em Portland, onde largou nas últimas posições e teve que escalar o pelotão para chegar em quarto. Porém, Roma é um local de ótimas lembranças para o neozelandês e o time britânico, já que foi nas ruas da Cidade Eterna onde ambos venceram pela primeira vez na categoria na quinta temporada, além das vitórias na rodada dupla do ano passado na capital italiana e por isso, não pode ser descartado na disputa pelo título mundial.

Na classificação do campeonato mundial de equipes, a TAG Heuer Porsche Formula E Team manteve sua liderança, mas agora está apenas seis pontos à frente da Envision Racing. A Jaguar TCS Racing está logo atrás da Envision, sua equipe cliente, em terceiro lugar.

Programação da Fórmula E para este fim de semana em Roma:

Sexta-feira, 14 de julho de 2023

1º treino livre – 12h00 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Sábado, 15 de julho de 2023

2º treino livre – 03h10 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Classificatório – 05h40 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Corrida/Largada – 10h00 – transmissão na Band TV e no YouTube do Grande Prêmio

Domingo, 16 de julho de 2023

3º treino livre - 03h10 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Classificatório – 05h40 – transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Corrida/Largada – 10h00 – transmissão na Band TV e no YouTube do Grande Prêmio