Fórmula E: Cassidy vence o E-Prix de Portland e entra de vez na luta pelo título

Neste sábado (24), a Fórmula E teve mais uma corrida emocionante e repleta de ultrapassagens, como tem sido marcado este primeiro ano do GEN3. Na estreia da categoria no icônico Portland International Raceway, Nick Cassidy novamente escalou o pelotão e venceu, entrando de vez na briga pelo título mundial.

O piloto neozelandês largou na 10ª posição e ao final da primeira volta já ocupava a quinta colocação. Mesmo perdendo as duas ativações de Modo Ataque com as duas entradas de Safety Car, Cassidy se manteve no pelotão da frente, alterando a liderança com seus principais adversários, até que na volta 28 pulou para ponta, onde permaneceu até a bandeirada.

Com a vitória, Cassidy agora está apenas um ponto da liderança do mundial. Jake Dennis, que ficou em segundo, agora está na ponta da tabela de classificação com 154 pontos. O pódio do Southwire Portland E-Prix 2023 foi completado com Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche).

Como foi a prova

A largada do Southwire Portland E-Prix 2023 foi sem incidentes e com os quatro primeiros colocados se mantendo em suas respectivas posições. Jake Dennis seguiu na ponta, seguido por Sacha Fenestraz (Nissan), René Rast (NEOM McLaren) e Norman Nato (Nissan).

Ainda na primeira volta, Cassidy saltou de 10º para o quinto lugar, e não perdeu tempo: partiu para o ataque em cima dos demais pilotos que estavam a sua frente, e na volta 4 já assumiu a liderança, seguido por Da Costa, que havia largado em sétimo e logo estava lutando pela ponta com o neozelandês.

O safety car precisou entrar na pista na volta 5, quando a Mahindra Racing do espanhol Roberto Marhi ficou parada na curva oito. O carro de segurança saiu três voltas depois, com Nato, Da Costa, Dennis e Cassidy formando os quatro primeiros colocados.

Os pilotos começaram a ativar o Modo Ataque, e com isso, diversas mudanças de posições aconteceram. Além disso, os pilotos abusaram do vácuo na reta de largada e a cada volta era comum ver diversas ultrapassagens nas curvas 1 e 2, sendo quase impossível se manter na mesma posição por mais de uma volta.

Na volta 10, novamente foi necessária a entrada do safety car. Desta vez, Nico Müller ficou sem freio e sua ABT Cupra foi direto no muro de proteção do Portland International Raceway. O piloto saiu do carro tranquilamente, e o carro de segurança ficou na pista por seis voltas.

Com bandeira verde, os pilotos voltaram a acelerar pelo icônico autódromo norte-americano, com Nato de volta a liderança, seguido por Cassidy, Günther, Mortara e Da Costa. Di Grassi, que antes da batida chegou a ocupar o quarto lugar, ativou o modo ataque e caiu para oitavo.

Nas voltas seguintes, Cassidy e Da Costa passaram a se revezar na liderança da prova, seguidos de perto por Jake Dennis, que ativou pela segunda vez o Modo Ataque e partiu para cima dos dois.

Um pouco mais atrás, o brasileiro Sérgio Sette Câmara surpreendentemente surgiu no quinto lugar, se aproveitando das ativações de potência extra dos adversários, mas logo foi a sua vez de ativar o Modo Ataque e com isso, saiu do Top-10.

O powertrain da Jaguar mostrou sua força e nas voltas finais, a dupla da equipe britânica surgiu entre os cinco primeiros, seguidos por Sébastien Buemi da Envision Racing, equipe cliente da Jaguar.

Quatro voltas foram adicionadas por conta das duas entradas do safety car, com isso, a corrida passou a ter um total de 32 voltas pelo circuito de 3.190 km.

Nas voltas finais, Cassidy e Da Costa seguiram alternando na liderança, até que na volta 28, o neozelandês não deixou mais a posição, conseguindo se defender dos ataques do piloto português. Na última volta, Dennis superou o piloto da TAG Heuer Porsche e passou a ser segundo colocado.

Lucas di Grassi (Mahindra Racing) conseguiu terminar a prova em sétimo e com isso, voltou a pontuar na Fórmula E. Até o momento, o brasileiro tinha pontuado apenas na primeira corrida, na Cidade do México. Sérgio Sette Câmara, que chegou a ficar no top-10 em um determinado momento da prova, ficou apenas na 16ª posição.

Restando quatro provas para o final da temporada, a Fórmula E volta a ter Jake Dennis na liderança do mundial de pilotos com 154 pontos, apenas um a mais do que o segundo colocado, Nick Cassidy. Pascal Wehrlein, que chegou a Portland na liderança do campeonato, terminou a corrida em oitavo e agora ocupa a terceira colocação no mundial, com 138 pontos.

No campeonato de equipes, a TAG Heuer Porsche segue na liderança do mundial com 231 pontos, seguida de perto pela Envision Racing que tem 225 pontos.

A próxima etapa da Fórmula E será a rodada dupla de Roma, nos dias 15 e 16 de julho.

Confira abaixo o resultado final Southwire Portland E-Prix 2023 deste sábado:

1º Nick Cassidy/Envision Racing

2º Jake Dennis/Avalanche Andretti

3º Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

4º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing

5º Sebastien Buemi/Envision Racing

6º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

7º Lucas di Grassi/Mahindra Racing

8º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

9º Norman Nato/Nissan

10º Robin Frijns/ABT Cupra

11º Jean-Éric Vergne/DS Penske

12º Stoffel Vandoorne/DS Penske

13º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

14º René Rast/NEOM McLaren

15º Sacha Fenestraz/Nissan

16º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

17º Sam Bird/Jaguar TCS Racing

18º Jake Hughes/NEOM McLaren

19º André Lotterer/Avalanche Andretti

20º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

DNF – Nico Müller/ABT Cupra

DNF – Roberto Merhí/Mahindra Racing