Neste sábado (2), o tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, subiu ao pódio no primeiro GP de Fórmula 1 do ano em Bahrein. O piloto da Red Bull deteve uma vantagem considerável na frente dos demais competidores, chegando a quinze segundos de diferença do seu também companheiro de equipe. Max liderou de forma isolada ao longo das 57 voltas da corrida.

Com esta vitória, Max alcança o seu oitavo triunfo consecutivo e soma agora cinquenta e cinco vitórias na carreira, chegando a 33 poles position, o que deixa o holandês empatado com Jim Clark e Alain Prost.

Veja como tudo se desenrolou

Verstappen, que garantiu a pole position no treino de classificação, largou em primeiro lugar e não enfrentou ameaças de outros pilotos, assegurando assim a volta mais rápida. Nem mesmo as paradas nos boxes para troca de pneus abalaram a posição do campeão.

Para garantir a dobradinha da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que largou em quinto lugar, ultrapassou as Ferrari e conquistou a segunda posição no pódio.

Para completar o pódio, Carlos Sainz conquistou a terceira posição e foi protagonista de uma disputa acirrada com seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Os pilotos da Ferrari brigaram pela posição em duas ocasiões, chegando quase a colidir. No final, Charles acabou ficando com a quarta posição.

O jogador Neymar esteve presente no GP e posou para fotos ao lado de Pérez e Verstappen, como se estivesse prevendo o pódio. Neymar, que se recupera de uma lesão no joelho, também visitou os boxes da Red Bull.

Divulgação: F1/Red Bull

Em entrevista, Max Verstappen mostrou-se animado e elogiou o desempenho do RB20.

"Inacreditável. Acho que hoje foi ainda melhor do que o esperado. O carro esteve muito bom de pilotar com todos os compostos de pneus. Tivemos muito ritmo, foi muito agradável pilotar. Ficamos longe de problemas, é um ótimo começo de ano, não poderia ter sido melhor".

Hamilton e outros pilotos com problemas

Por outro lado, Lewis Hamilton, que tem contrato com a Mercedez até o final desse ano, enfrentou problemas com o assento do carro e, assim como seu companheiro de equipe, George Russel, também teve questões com suas respectivas baterias. Sendo este seu último ano correndo pela Mercedes, Hamilton, que é heptacampeão, acabou atrás de Lando Norris, que corre pela McLaren.

Outros pilotos também enfrentaram problemas, como Zhou Guanyu, da equipe Kick Sauber. O chinês optou por utilizar pneus médios, o que resultou na perda de pontos, finalizando a corrida na 11ª colocação. Na Red Bull Honda, o carismático Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda protagonizaram um momento muito tenso quando Tsunoda foi instruído por sua equipe a se afastar de Ricciardo. Antes de acatar as ordens, o japonês disse: “Você está brincando comigo no rádio?”

Já na Williams, Alexander Albon teve que resfriar seu carro durante a corrida e acabou ficando com a 15ª posição. Seu parceiro de equipe, Logan Sargeant, abandonou após enfrentar problemas no volante.

Próximo GP na Arábia Saudita

No próximo sábado (9), acontecerá o GP da Arábia Saudita, no Oriente Médio, em Jedá às 14h (horário de Brasília). Em respeito ao Ramadã que acontece a corrida será no sábado, diferente do tradicional domingo.

A pista do circuito apresenta características diferentes, com alta velocidade e asfalto mais liso. O circuito de Jeddah-Corniche, teve sua estréia na Fórmula 1 no ano de 2021. A pista tem aproximadamente 6,174km de extensão, garantindo assim uma corrida com 50 voltas. Lewis Hamilton estabeleceu um recorde de volta na pista ainda em 2021de 1m30s734. O atual vencedor da categoria é Sergio Pérez.

Quinta-feira, 7 de março

- Treino livre 1: 10h30

- Treino livre 2: 14h

Sexta-feira, 8 de março

- Treino livre 3: 10h30

- Classificação: 14h

Sábado, 9 de março

- Corrida: 14h