Oliver Bearman foi o destaque no último Grande Prêmio da Arábia Saudita. O jovem de 18 anos terminou a corrida em sétimo lugar, conquistando valiosos pontos para a equipe da Ferrari. Esse desempenho gerou especulações sobre seu futuro na Fórmula 1. No entanto, Frédéric Vasseur, embora reconhecendo o talento do jovem, foi enfático ao afirmar que não discutirá questões sobre o futuro neste momento, principalmente porque Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025.

Oliver substituiu Carlos Sainz na Arábia Saudita, já que o espanhol foi diagnosticado com apendicite e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Apesar de ter participado de apenas um treino livre antes da classificação, Bearman demonstrou maturidade ao evitar erros, garantindo assim seu lugar na sétima posição.

O excelente resultado de Oliver foi celebrado pelos demais pilotos do grid, incluindo Lewis Hamilton, que o aplaudiu no final da corrida. Ao ser questionado pela imprensa, Vasseur comentou sobre a futura presença de Hamilton na equipe e se Bearman seguirá os passos do compatriota.

Vasseur enfatizou que é prematuro falar sobre a era pós-Lewis Hamilton, já que o próprio Hamilton ainda não se juntou à equipe. Ele destacou que o próximo desafio importante para Bearman será seu retorno à Fórmula 2 em Melbourne e Ímola. Além disso, ele iniciará sessões de treinos livres com a Haas em breve, o que proporcionará mais experiência e quilometragem no carro.

“Não comecem a falar sobre pós-Lewis Hamilton, Lewis nem chegou na equipe ainda!”, deixou claro Vasseur. E ressaltou: “É um bom sinal para Ollie, sem dúvida, um marco importante. Ele estará de volta à F2 em Melbourne e Ímola, e este será o desafio mais importante dele. Em breve, ele iniciará as sessões de TL1 com a Haas, e isso também será importante para dar experiência e quilometragem no carro. Mas, com certeza, ele já tem esse resultado [em Jedá] na conta”.

Sobre a escolha de Oliver

O chefe da equipe explicou por que escolheu Oliver em vez de Antonio Giovinazzi ou Robert Shwartzman para substituir Carlos Sainz. Ambos estão envolvidos em outras atividades dentro da Ferrari, sendo que Giovinazzi e Shwartzman também são pilotos reservas. Vasseur preferiu não sobrecarregar esses pilotos com compromissos paralelos, como o programa de hipercarros no WEC, e optou por Bearman como uma escolha mais viável.

Divulgação: Ferrari

“Tomei a decisão no inverno porque achei um pouco estúpido pedir que Antonio fizesse 22 ou 24 corridas paralelo ao programa nos hipercarros [no WEC]. O hipercarros é muito importante para nós, é um grande desafio, e não quis pedir a Antonio ou Shwartzman para viajarem conosco na semana seguinte ao Catar. Foi por isso que decidimos que quando Ollie estiver conosco, ele será o reserva, e quando não estiver conosco, ele estará no simulador”, disse o chefe da equipe italiana.

Especulações de Sainz na Mercedes

Em relação à Mercedes, ainda não está claro quem ocupará o lugar de Lewis Hamilton em 2025. No entanto, recentemente surgiram especulações sobre Carlos Sainz ser um dos candidatos. O espanhol foi visto conversando com o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, durante o fim de semana na Arábia Saudita. Outros nomes sugeridos incluem Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso e até Max Verstappen. Além disso, a Audi, que ingressará na Fórmula 1 em 2026, também está de olho em Sainz.