Guarulhos triunfa em casa e garante vaga nas semifinais da Superliga

Na noite desta terça (9), o Vedacit/Guarulhos venceu o Itambé Minas por 3 sets a 0 (25-19, 25-18 e 25-22) e garantiu a vaga nas semifinais da Superliga 2023/2024. No jogo válido pela última rodada das quartas de final, os paulistas superaram os mineiros em casa, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). Com a vitória, irão enfrentar o Vôlei Renata nas semifinais.

Os dois primeiros sets foram uma exibição de gala do time de Guarulhos, que teve uma performance coletiva impecável. O Minas teve dificuldade no passe e no contra-ataque, cometeu muitos erros de saque e não fez uma boa partida.

No terceiro set, o Minas tentou reagir, mas perdeu a vantagem no final do set, viu o Guarulhos encostar e virar o placar, vencendo o jogo. O maior pontuador da partida foi o oposto Franco, com 18 pontos. O vencedor do troféu Viva Vôlei, que coroa o melhor da partida, ficou com o ponteiro Wilian, que marcou 16 pontos. O central Gabriel Bertolini ficou de fora da partida, após ser diagnosticado com uma virose, e o central Babu entrou em seu lugar.

O adversário do Guarulhos na próxima fase já está definido, e será o Vôlei Renata. A equipe campineira venceu o Sada Cruzeiro, eliminou os atuais campeões e garantiu a vaga nas semifinais da Superliga. Até o momento, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ainda não divulgou as datas e os horários da próxima fase, pois aguarda a definição dos confrontos da segunda chave, que serão definidos na próxima quarta (10).

Paulistas desempatam a série melhor de três e garantem a vaga na semifinal

O Guarulhos começou melhor na primeira parcial, abrindo uma vantagem de 2 pontos em cima do Minas. Logo, o Minas encostou, e o jogo ficou equilibrado até o Guarulhos abrir 5 pontos de vantagem e fazer 20 a 14. O saque do time paulista entrou forte, quebrando a linha de passe mineira e dificultando a distribuição do levantador Pedro Meijon. No lado paulista, o passe e o sistema defensivo funcionaram muito bem, permitindo que o levantador Sandro distribuisse bem as bolas entre seus atacantes. O Minas tentou forçar o saque, mas cometeu muitos erros. No final, o Guarulhos foi melhor e fechou a parcial em 25 a 19.

A segunda parcial começou equilibrada, com ambas as equipes disputando ponto a ponto, sem conseguir abrir vantagem no placar. No 9 a 8 para o Minas, o Guarulhos parou o jogo a fim de reorganizar o sistema defensivo, e logo empatou a parcial em 9 a 9. A equipe paulista abriu 4 pontos de vantagem, fazendo 15 a 11, e manteve a distância no placar até o final do set. Com o passe quebrado, o Minas teve dificuldade na virada de bola e viu o Guarulhos fechar a parcial em 25 a 18.

No último set, o Minas pareceu ter se encontrado na partida. Os mineiros começaram melhor, chegaram a abrir 16 a 14 no placar, mas diante do forte saque do Guarulhos, sucumbiu ao adversário, que fechou a parcial em 25 a 19. O maior pontuador da partida foi o oposto Franco, com 18 acertos. O ponteiro Wilian foi eleito o melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei para casa.