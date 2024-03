A ponteira sérvia Aleksandra Uzelac, do Fluminense, teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa confirmada pela equipe médica do clube. Com a lesão, a jogadora tricolor está fora do confronto das quartas de final contra o Minas, nesta sexta (29), e também fora do restante da temporada.

Uzelac havia sentido a coxa na última terça (26), no primeiro jogo contra o Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A atleta saiu de quadra com dores e gelo na região. No retorno ao Rio, a sérvia fez exames de imagem e foi constatada a lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa, e a recuperação deste tipo de lesão leva pelo menos quatro semanas. Sendo assim, Uzelac está inapta não só a jogar o próximo jogo das quartas de final da Superliga, mas também, está fora do resto da temporada, caso o Fluminense avançe para as semifinais.

Um baque para a equipe carioca, que busca a classificação para as semifinais. A lesão adianta a saída da ponteira, que já havia manifestado seu desejo de deixar o tricolor, e segundo rumores, irá reforçar o Galatasaray da Turquia na próxima temporada.

Uzelac foi protagonista de alguns problemas internos no Flu nesta reta final de temporada. Após ser assaltada duas vezes no Rio – e em uma delas, tendo uma arma apontada para si – a atleta tentou sair do clube para jogar os playoffs na Europa. Mas seus representantes tentaram fazer a atleta sair do clube sem pagar a multa recisória, algo que o Fluminense não abriu mão. Ao ter seu desejo negado, a ponteira sérvia faltou alguns treinamentos, e como punição, começou os últimos dois jogos do tricolor no banco.

Ponteira sérvia é líder nas estatísticas de saque da Superliga

Aleksandra Uzelac, de 19 anos, é um dos destaques desta edição da Superliga. A ponteira sérvia vestiu a camisa do Fluminense em 29 oportunidades, cinco no Campeonato Carioca, dois na Copa Brasil e 22 na Superliga. A jogadora marcou 408 pontos na principal divisão nacional, e fez 32 aces. Até o momento, ela é a segunda maior pontuadora da competição e lidera a estatística de saque, sendo a melhor sacadora desta temporada.