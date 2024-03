O Gerdau Minas venceu o Fluminense por 3 sets a 0 (25-15, 25-17 e 28-26), na noite desta terça (26), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). No jogo que abriu a série melhor de 3 das quartas de final da Superliga, as mineiras venceram com superioridade as tricolores. Com a vitória, o Minas abriu vantagem nas quartas e está a uma vitória das semifinais.

As mineiras confirmaram o favoritismo e venceram sem muita dificuldade os dois primeiros sets. As cariocas pareciam perdidas em quadra, e o técnico Guilherme Schmitz usou bastante suas reservas, a fim de encontrar o rumo na partida. A partir do terceiro set, o Fluminense entrou no jogo, buscou encostar no placar e fez um jogo parelho com o Minas, que apesar de cometer muitos erros de ataque, encontrou uma saída para fechar o jogo em 3 a 0. No lado mineiro, destacaram-se a ponteira Pri Daroit, a oposta Kisy e a líbero Nyeme, que foi eleita a melhor da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei.

O próximo confronto da série entre Gerdau Minas e Fluminense será na próxima sexta (29), às 21h, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). Caso o Minas vença, avançará para as semifinais e enfrentará o vencedor da série Sesc Flamengo e Barueri. Caso o Fluminense vença, o jogo desempate será na próxima terça (2), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Triunfo mineiro veio em grande atuação coletiva

O primeiro set começou tranquilo para o Minas, que chegou a ter 11 a 7 no placar e se manteve na frente durante toda a parcial. O Fluminense começou sem a ponteira sérvia Aleksandra Uzelac, protagonista de diversos problemas internos recentemente, e escalou a ponteira argentina Elina Rodriguez em seu lugar.

O tricolor teve dificuldade no passe e na virada de bola, cometendo muitos erros. As mineiras aproveitaram o momento de instabilidade das adversárias e fecharam o set em 25 a 15, num bloqueio de Julia Kudiess. O destaque do set foi a ponteira Pri Daroit, que foi a maior pontuadora da parcial.

O segundo set foi outro atropelo do Minas, que contou com a central Thaisa virando muitas bolas. As mineiras estavam confortáveis na partida, com todos os fundamentos funcionando bem e a levantadora americana Jenna Gray confiante para distribuir bolas e colocar todas as suas atacantes no jogo.

A oposta Kisy e a ponteira domincana Yonkaira Peña também se destacaram, ambas virando muitas bolas. O Fluminense seguia perdido em quadra, com muita dificuldade na virada de bola, e cometendo erros bobos, como muitos toques na rede. O Minas não teve pena e fechou a parcial em 25 a 17.

As tricolores finalmente entraram no jogo no último set, apesar do Minas abrir a parcial com vantagem, e ter 8 a 1 no placar. As mineiras viram as adversárias crescerem na parcial devido aos erros cometidos por elas, e logo, o Fluminense encostou no placar, fazendo 17 a 18. A equipe carioca contou com a volta da ponteira sérvia Uzelac ao time, e numa sequência de pontos dela, virou a parcial para 22 a 21.

O Minas se desequilibrou no fim do set, chegando a desperdiçar um set point, mas com a incrível atuação de Nyeme, que comandou o setor defensivo mineiro, o Minas conseguiu permanecer à frente e fechou a parcial em 28 a 26. As mineiras fecharam a partida em 3 sets a 0, e a líbero Nyeme foi eleita a melhor da partida.