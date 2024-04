Na noite desta segunda (8), o Dentil/Praia Clube venceu o Sesc Flamengo por 3 sets a 2 (19-25, 25-20, 25-19, 22-25 e 15-9). No jogo que abriu as semifinais da Superliga 2023/2024, a equipe mineira abriu vantagem na série, fazendo 1 a 0. Caso vença o próximo jogo, poderá garantir a vaga na final do torneio.

O Sesc Flamengo teve o desfalque da levantadora canadense Brie King, que se recupera de dengue. A levantadora chegou a ficar internada por cinco dias, garantiu que está bem, mas ainda está sem condições de jogo. Para seu lugar, o técnico Bernardinho escalou a reserva Rose, mas não contou com uma levantadora reserva durante todo o jogo. O Praia também estava desfalcado, a levantadora Naiane se machucou no primeiro jogo das quartas de final e precisou passar por cirurgia no joelho.

O jogo começou com um Sesc Flamengo muito agressivo no saque, caçando a ponteira russa Sofya Kuznetsova no passe. O Praia não se encontrou no primeiro set e sucumbiu ao Flamengo. A partir do segundo set, domínio absoluto do Praia, que até foi desafiado pelo Flamengo em alguns momentos, com as rubro-negras encostando no placar, mas as mineiras jogaram melhor e levaram o segundo e o terceiro set. No quarto set, o Flamengo reagiu, houve uma troca de ponteira e oposta, com Gabiru e Helena entrando no lugar de Roni e Sabrina. Após a mudança, o time mudou de atitude e empatou o jogo, forçando o tie-break. No tie-break, as mineiras abriram uma grande vantagem logo no início, e foram bem em todos os fundamentos, fechando o jogo em uma emocionante virada de 3 a 2.

As maiores pontuadoras da partida foram a ponteira estadunidense Roni e a oposta Monique, ambas com 22 pontos. A jogadora eleita melhor da partida pelo público foi a líbero Natinha, que teve uma atuação primorosa no passe e na defesa e recebeu o troféu Viva Vôlei.

Sesc Flamengo e Dentil/Praia Clube voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (12), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30. Caso o Praia vença a próxima partida, garantirá a vaga na final da Superliga, alcançando a marca de três finais consecutivas. Se o Sesc Flamengo vencer, empatará a série, forçando o terceiro jogo, que será realizado na próxima segunda-feira (15), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).

O primeiro set da partida começou com muitos erros de saque de ambas as equipes, que forçavam o saque buscando quebrar o passe do adversário. Com os erros, veio o equilíbrio e nenhum dos dois conseguia abrir vantagem no placar. O Praia chegou a abrir 9 a 7, mas o Sesc empatou em 9 a 9 e chegou a virar para 12 a 9, fazendo o técnico Paulo Coco parar o jogo para organizar sua equipe. O Sesc abriu 4 pontos de vantagem, mas viu o Praia diminuir a distância para um, fazendo 14 a 15. O jogo do Flamengo ficou bastante centrado na ponteira Roni, que correspondeu virando muitas bolas. O Sesc abriu 18 a 14, devido à instabilidade no passe do Praia. Aproveitando os erros das mineiras, as cariocas fecharam o primeiro set em 25 a 19.

No segundo set, o jogo começou equilibrado. O Praia chegou a ter 13 a 11 no placar, mas o Sesc buscou e empatou em 14 a 14. Novamente, as equipes cometeram muitos erros de saque. A levantadora Rose não conseguiu distribuir bem o jogo, fazendo com que o Praia acertasse a marcação de bloqueio, dificultando a virada de bola rubro-negra. O Praia fechou a parcial em 25 a 20, graças a competência de suas atacantes e os erros seguidos do Flamengo.

O Praia iniciou a terceira parcial abrindo uma vantagem de 3 a 0 no placar. O Sesc continuou errando muito, cometendo vários erros de ataque e saque. O Praia aproveitou, abriu 12 a 6 no placar e continuou bem em todos os fundamentos. A ponteira Kasiely segurou bem o passe, deixando a levantadora Claudinha segura para distribuir bem o jogo. As rubro-negras seguiram com dificuldade na virada de bola, e o técnico Bernardinho trocou a oposta Sabrina e a ponteira Roni por Helena e Gabiru. No final, Praia venceu a parcial por 25 a 19.

A quarta parcial foi disputada no detalhe. O Flamengo iniciou abrindo uma vantagem de 6 a 1, mas o Praia encostou em 6 a 4. As mineiras começaram com dificuldade no passe, visto que o Flamengo havia começado a forçar o saque novamente. Mas logo o Praia conseguiu se encontrar no jogo, diminuindo a diferença de 10 a 6 para 14 a 13. A parcial foi repleta de rallys, os times vendiam caro cada ponto. No final da parcial, o Sesc abriu 23 a 20, mas uma sequência de 2 pontos do Praia fez a equipe aurinegra encostar para 23 a 22. O Flamengo mexeu, colocou Helena e Gabiru novamente e fechou a parcial em 25 a 22.

O quinto set foi um domínio absoluto do Praia Clube, que abriu 5 a 2 no placar. O técnico Bernardinho parou o jogo e tentou acalmar o time. Mas o Praia seguiu decolando, abriu 9 a 4 e aproveitou os erros do Sesc, que teve muita dificuldade na virada de bola. Bem na defesa, no ataque e no bloqueio, o Praia fechou a parcial em 15 a 9, virando o jogo para 3 a 2. A oposta Monique e a ponteira Roni foram as maiores pontuadoras da partida, com 22 pontos cada uma. A líbero Natinha recebeu o troféu Viva Vôlei e foi eleita a melhor da partida.