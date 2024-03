A temporada 2024 da SPFL – São Paulo Football League terá início neste sábado (9) no Campo do Distrito, em São José do Rio Preto, colocando frente a frente os dois campeões nacionais da temporada passada: o time da casa, Rio Preto Weilers, encarando o Ocelots Futebol Americano de Jundiaí.

Detentor do título paulista desde 2019, o Rio Preto Weilers conquistou em dezembro do ano passado o tão cobiçado título de campeão brasileiro da modalidade, ao derrotar o Galo FA na final do Brasileirão D1 em Belo Horizonte. Obviamente, não há como não considerar a equipe do noroeste paulista a grande favorita para novamente marcar presença no Sampa Bowl, a decisão do estadual.

Além disso, a equipe entrará em campo defendendo uma longa invencibilidade na SPFL. A última derrota da equipe no estadual foi no Sampa Bowl de 2018, quando acabou derrotado pela Portuguesa FA, atual Guarulhos Rhynos. Desde então, o time de São José do Rio Preto apenas venceu no maior e melhor estadual de futebol americano do país.

Apesar do favoritismo, o Weilers não terá vida fácil, já que do outro lado também temos um campeão nacional. O Ocelots disputou pela primeira vez uma competição nacional e não deu chances aos adversários no Brasileirão D2, conquistando o título diante de sua torcida contra o Porto Alegre Pumpkins.

Equipe que tradicionalmente chega aos playoffs da SPFL, o Ocelots novamente é um dos times que deve protagonizar grandes jogos no estadual. Empolgada pela conquista, o objetivo é avançar de fase para tentar chegar a tão sonhada final de SPFL.

Curiosamente as duas equipes também estiveram no mesmo grupo na temporada passada. Na ocasião, se enfrentaram em Valinhos e o Weilers venceu por 42 a 00, sendo este o único jogo em que o Ocelots não pontuou na temporada passada, contando SPFL e Brasileirão D2.

A partida deste sábado entre as duas forças do interior paulista será às 19h, com transmissão ao vivo no canal Golim Sports, no YouTube. Rio Preto Weilers e Ocelots FA estão no grupo A da SPFL 2024 ao lado de Guarulhos Rhynos, Guarani Indians, Sorocaba Vipers e São Bernardo Avengers.