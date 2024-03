Na noite desta sexta-feira (22), o Gerdau Minas recebeu o Dentil Praia Clube no clássico pão de queijo pela última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina 2023/24. Em um jogo controlado, o Minas venceu por 3 sets a 0 (23x25; 23x25; 21x25).

O resultado confirma o Gerdau Minas como terceiro colocado. A equipe soma 15 vitórias, sete derrotas e 48 pontos. Pelas quartas de final, o time enfrenta o Fluminense, de Uzelac.

O Dentil Praia Clube avança na quarta colocação. O time de Uberlândia encerra a fase classificatória com 16 vitórias, cinco derrotas e 45 pontos. Nos playoffs, o time cruza com o Sesi Bauru.

A fase eliminatória começa na próxima terça-feira (26) com os primeiros confrontos das quartas de final.

Triunfo minatenista

O jogo marcou a ausência de peças importantes em ambas as equipes. Pelo Minas, Thaísa sentiu um desconforto e não foi escalada, além da central, Pri Daroit também foi poupada. No Praia, Adenízia sofreu um estiramento na panturrilha durante um treino e a comissão técnica optou por poupá-la.

Em todos os três sets disputados, o script foi o mesmo. O Dentil começava na frente, abrindo três ou quatro pontos de vantagem, a partir da eficiência nos contra-ataques. Porém, o time de Uberlândia errou nos momentos decisivos e permitiu que o rival crescesse, sobretudo no final dos sets. Confiante, o Minas aplicou a virada em todas as parciais e conseguiu a vitória.

Como de costume, as equipes disputaram longos rallys em diferentes momentos do jogo. Nas defesas, destaque para as líberos de ambas as equipes, Natinha (Praia) e Nyeme (Minas). Curiosamente, as atletas disputam vaga para Paris 2024 com a Seleção Brasileira.

Kisy foi eleita a melhor jogadora da partida. Além disso, também foi a maior pontuadora com 21 pontos. Sofya Kuznetsova marcou 14 vezes e foi o destaque pelo lado praiano.