Protagonistas de Plata. Ilnur Zakarin: el salto a las generales

En una temporada de altibajos y sin grandes triunfos, Ilnur Zakarin (Team Katusha – Alpecin) se ha consolidado como un hombre importante en las clasificaciones generales de las grandes citas. En los años anteriores había conseguido triunfos parciales en el Tour de Francia y el Giro de Italia, pero el mejor ciclista ruso de la actualidad todavía no se había metido nunca en la lucha por las primeras posiciones de la general de una gran vuelta. Este año lo ha hecho por partida doble y ha sido protagonista tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España.

Su ambición por las clasificaciones generales se mostró desde el inicio de la temporada con un segundo puesto en el Abu Dhabi Tour, solo por detrás de Rui Costa (UAE Team Emirates), y un sexto lugar en la Paris-Niza. En la carrera francesa, Zakarin quedó lejos del podio -le separó poco más de un minuto de Daniel Martin, tercero-, pero dio el primer paso de la temporada hacia la lucha por las generales.

Pocos días después, el ruso iniciaba una nueva andadura en la Volta a Catalunya, pero el resultado no fue satisfactorio como en Francia. En la quinta etapa, Zakarin tenía que abandonar cuando ya perdía varios minutos en la general, y poco después tampoco pudo estar en la lucha por el Tour de Romandía, donde terminó decimoquinto en la general. Era la última preparación para su primer gran objetivo de la temporada. La decisión de no disputar el Tour de Francia hacia que en mayo se cruzase el Giro de Italia en sus planes y Zakarin quería sacar su versión más ambiciosa.

No esperó en mostrar que iba en serio a Italia y que no era un entreno. En la cuarta etapa, con final en el Monte Etna, Zakarin terminaba segundo y mejor de los favoritos. Una segunda posición de etapa que repetiría en dos ocasiones más. En Oropa -14ª etapa- quedó a tres segundos de Tom Dumoulin (Team Sunweb) y en la penúltima jornada, con final en Asiago, fue Thibaut Pinot (FDJ) quien le arrebató la victoria, esta vez al esprint. La victoria de etapa se le resistió al ruso como también lo hizo el podio final. En una apretada pelea entre los seis primeros -Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin y Domenico Pozzovivo-, el corredor de Katusha-Alpecin terminó en quinta posición.

Pese a no poder disfrutar de un cajón en el podio, el TOP-5 era el resultado más meritorio de Ilnur Zakarin en una gran vuelta… hasta que lo volvió a mejorar en la Vuelta a España. La transición entre ambas carreras no fue fácil para Zakarin. Tras ganar el campeonato nacional en contrarreloj, no terminó la prueba en ruta y tampoco pudo destacar en el Tour de Austria y el Tour de Polonia. Volvía a presentarse a una gran vuelta como incógnita, sin saber si estaba en su mejor momento, y volvió a demostrar que sí que lo estaba.

A diferencia del Giro de Italia, en España tuvo una carrera de menos a más, llegando en plenas condiciones a la parte final de competición. Una vez más quedó a las puertas de la victoria de etapa con un segundo puesto en Sierra Nevada -superado por Miguel Ángel López-, pero esta vez sí que entro en el podio de Madrid. Mientras Chris Froome (Team SKY) mantenía el liderato sobre Vincenzo Nibali (Bahrain Merida Pro Cycling Team) y Alberto Contador (Trek-Segafredo) lo intentaba desde lejos, el ruso mantuvo su particular lucha frente a Wilco Kelderman (Team Sunweb) por un cajón en el podio. Finalmente, el colosal Angliru decantó la batalla en favor de Zakarin.

Un tercer puesto en la clasificación general de la Vuelta a España. El mejor resultado en una gran vuelta de un Ilnur Zakarin que ha crecido como corredor de generales en un buen 2017 para él. La poca continuidad que han tenido estos resultados en carreras de una semana y la mala suerte en la resolución de las etapas -tres segundos puestos en Italia y otro en España- han sido los puntos negativos del líder de Team Katusha – Alpecin, que seguirá dos temporadas más en la estructura del equipo.