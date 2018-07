Witsel: “Nos quedamos solo a un paso de quizás ganar un Mundial"

El partido del tercer puesto, el partido que a priori nadie quiere jugar, y que sin embargo, una vez estas en él, afrontas con una ilusión muy grande. Bélgica se medirá a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo Rusia 2018. En la previa al choque, Axel Witsel junto con el míster Roberto Martínez han comparecido ante los medios durante la sala de prensa.

Para comenzar la comparecencia de prensa, al centrocampista se le consultó sobre el otro encuentro, la final del campeonato: “Una final es siempre difícil, pero creo que Francia va a ganar el Mundial”. Además, el futbolista del Tianjin Quanjian, admitió que no verán la final de la Copa del Mundo: "No creo que vaya a ver la final porque estaremos con el equipo y los aficionados en Bélgica. Cuando me vaya de vacaciones dejaré el fútbol a un lado y no lo voy a ver".

Acto seguido, ya sobre el partido, Witsel dio importancia al mismo: “El de mañana sigue siendo un partido del Mundial que no se juega todos los días". Y analizó la noche después de la eliminación ante Francia: "Por supuesto, la noche tras el partido, fue difícil, pero tuvimos el apoyo de nuestras familias que nos ayudó mucho. El equipo está motivado, queremos acabar en alto, tener buenas sensaciones".

El centrocampista belga se enfrenta a un hito histórico, igualar a Jan Ceulemans, Witsel lo ve así: estoy orgulloso y feliz por igualar a Jan Ceulemans, fue un gran jugador para Bélgica, es algo que me da orgullo. He jugado grandes partidos antes, pero creo que he alcanzado mi mejor nivel en la selección en este Mundial".

Para finalizar, Axel Witsel analizó la participación de su selección en esta Copa del Mundo: "Nos quedamos solo a un paso de quizás ganar un Mundial y siempre queremos más. Creo que hicimos un buen torneo y tenemos que tomar buenas conclusiones. En la semifinal todo se basa en pequeños detalles y se decidió en el balón parado. Nosotros tenemos que pensar en el partido de mañana y espero que tras ese partido seamos un buen candidato para ganar la Eurocopa 2020, por supuesto".