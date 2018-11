El despertar de un gigante sigue su curso

Una feria de goles sufrió el conjunto Grifone en el Giuseppe Meazza, Inter no tuvo compasión ante los dirigidos por Ivan Jurić, que ahora marchan en la décima primera posición de la tabla. Los goles de la tarde fueron marcados por: Roberto Gagliadirni a los 14 y 49 minutos, convirtiendo el primer y tercer tanto respectivamente; el segundo gol fue obra de Mateo Politano a los 16´, tras aprovechar un mal cierre del central Koray Günter y batir sin problemas al arquero Radu. La cuenta definitiva la establecerían João Mário a los 91´, gracias a un zurdazo cruzado que dejó sin respuesta al guardameta del Genoa, y por último el belga Radja Nainggolan que recibió un gran centro desde la derecha por parte de João y la mandó a guardar con un sólido cabezazo.

Dalbert y Mário. Foto: Twitter Inter en español

El Inter destroza al Genoa

Fueron 20-25 primeros minutos de mucha intensidad por parte del Inter con la intención de ir a buscar el resultado, lograron dos goles, pero pudieron ser tres o cuatro de haber sido más contundentes. La primera ocasión clara fue para Lautaro Martínez, que a bocajarro erró un gol increíble tras un gran centro de Mateo Politano. Después hubo varias aproximaciones en donde Inter ya iba avisando que tarde o temprano empezarían a caer los goles, remates afuera por parte de Perisic, alguna atajada sin mayor complicación para Radu y muchas aproximaciones con centros y llegadas a línea de fondo. Los primeros dos tantos llegaron muy rápido, y en un abrir y cerrar de ojos. Genoa pasó de defender el 0-0 a perder 2-0 en cuestión de dos minutos. Gagliadirni gozó de buena fortuna en su primera anotación, ya que una buena jugada colectiva por parte del conjunto local terminaría con el balón suelto en el área rival, en donde estaba perfectamente ubicado el mediocampista italiano para mandar el esférico al fondo de la red .Dos minutos más tarde Politano se anticipó a un dormido Koray Gunter que se dejó comer el mandado y dejó que el extremo italiano convirtiera el segundo gol de encuentro; el balón había sido lanzado por la figura del partido, Joao Mario.

Skriniar anticipando. Foto: twitter Inter español

De ahí en adelante se jugó a lo que quiso Brozović

Después de encontrar una diferencia cómoda y manejable de dos goles, el Inter se dedicó a guardar el esférico, enfriar el partido, dar una constante circulación del balón por todo el campo, salir desde el fondo con la pelota dominada y crear peligro mediante ataques posicionales. Por momentos el Internazionale pareció una orquesta, y esa era dirigida por un principal director, Marcelo Brozović. El croata es uno de los grandes referentes del conjunto nerazurro, es el que maneja los tiempos del ataque junto a los hilos del partido, se encarga de la repartición equitativa del juego, es uno de los que más balones recupera, es el punto de equilibrio entre la defensa con el medio, y el medio con el ataque; además es una de las armas principales en las jugadas preparadas, su gran pegada le permite creer muchísimas complicaciones a las defensas rivales a través de centros venenosos. Es increíble lo infravalorado que está Marcelo, en el mundial se habló mucho de Modric y Rakitic, pero poco se mencionó la labor fundamental que tuvo Brozović para que sus compañeros de selección brillarán en Rusia. En el Inter pasa algo similar, se habla mucho del liderazgo y la capacidad goleadora de Mauro Icardi, del muy buen nivel demostrado por parte de las incorporaciones del Internazionale (Politano, De Vrij O Vrsaljko por ejemplo), de la velocidad y explosividad de Iván Perisic, la solvencia y seguridad que otorga la línea defensiva nerazurra; pero se deja algo de lado el trabajo imprescindible de Brozović, sin dudas el croata es el motor y uno de los grandes baluartes de este Inter versión Spaletti 2018.

Brozović. Foto: Twitter Inter español.

Planteamientos distintos

Spalletti quiso darle descanso a varios de los titulares de cara al partido ante Barcelona, dándole lugar a cinco suplentes que no venían teniendo muchos minutos. Salió con el mismo esquema implementado durante la temporada, 4-2-3-1; que por momentos se convirtió en 4-3-3 y cuando se defendía en un 4-5-1. Handanovic estuvo en el arco; D´Ambrosio, De Vrij, Skriniar y Dalbert en la línea de cuatro; Brozovic y Gagliadirni en el doble pivote, João Mário por delante de ellos como enganche, los extremos con bastante recorrido fueron Politano Y Perisic –habitualmente titulares- y Lautaro Martínez ocupó el lugar de Mauro Icardi en punta.

Jurić preparó un 3-4-1-2. Armó una línea de tres centrales, que iba a ser ayudada en defensa por una línea de cuatro integrada por dos carrileros y un par de medios de recuperación, delante de esa línea un enlace entre el mediocampo y los dos puntas. Los protagonistas del dibujo táctico fueron Radu en portería, Günter, Romero y Biraschi los tres centrales; Sandro y Romulo los mediocentros, Lazovic y Pedro Pereira los laterales/carrileros, Daniel Bessa el encargado de surtir de balones a los dos puntas, Goran Pandev (ex Inter) y Christian Kouamé. La idea era complicar al equipo de Spalletti con transiciones rápidas defensa-ataque, pero al verse en desventaja tan pronto el plan no pudo efectuarse, y tuvo que cambiarse sobre la marcha. Una idea que no funcionó y ni siquiera pudo llevarse a cabo.

Foto: Getty images.

Regreso de João

La figura de la tarde merecía un párrafo aparte, ya había dejado buenas sensaciones en el encuentro ante Lazio, pero lo de hoy fue superlativo. El portugués se dio un festín hoy, hacía mucho tiempo que no jugaba un partido en tan alto nivel. Gambeta, visión de juego, asociación y distribución. Inteligencia para ajustarse a las distintas posiciones que desempeñó durante el cotejo (por momentos trabajó de enganche y otras veces cargado hacia los costados, tanto en el perfil derecho como en el izquierdo.) Incluso colaboró en facetas defensivas, fue un constante dolor de cabeza para el mediocampo rival, por la presión que ejercía cuando había que recuperar el balón. Completísimo encuentro de João Mário, que al parecer ya dejó de lado los problemas que tuvo durante todo el verano con el tema de su fichaje. El desamor con la hinchada ya fue olvidado y ahora vuelve ser considerado por Spalletti. Una excelente noticia para Inter recuperar a un jugador de este calibre, va a ser muy útil para afrontar los tres torneos y darle mayor competitividad al plantel.

João Mário protegiendo el balón. Foto: Twitter Inter español

Enorme tranquilidad

El día de hoy todas son buenas noticias para los aficionados nerazzurris, su equipo ganó, gustó y goleó; el rendimiento colectivo fue excelso, los suplentes respondieron a un nivel muy alto, jugadores como Brozović, Politano, Skriniar y De Vrij siguen confirmado su espectacular momento de forma, Radja Nainggolan volvió de su lesión y anotó, Keita se va soltando y agarrando confianza, Lautaro volvió a disputar los 90´ y João Mário vuelve a recuperar sensaciones y empieza a ser importante. No pueden estar en mejor momento de cara al choque contra el FC Barcelona el próximo martes.