Previa Manchester City - Shakhtar Donetsk: Tres puntos muy necesarios para ambos bandos

Temporada “dulce” es la que lleva el Manchester City. Los ingleses van primeros en la Premier e invictos, líderes con un solo partido perdido en Champions y clasificados a cuartos de final de la Carabao Cup. Los citizens son muy favoritos para optar a ganar la orejona, pero el equipo de Pep se centrará por el momento en el partido del miércoles contra el Shakhtar.

Por otro lado, los de Paulo vienen también de una muy buena campaña en liga, ya que tras 14 jornadas lideran la tabla con tan solo un partido perdido, y además llegan al Etihad con los últimos 3 partidos puntuando tanto en liga (el último ganado contra el Dinamo de Kiev, segundo en la liga) como en Champions, y ya están clasificados para cuartos de la Copa rusa.

Como era de preveer, los de Pep lideran la tabla con seis puntos. Los citizens perdieron su primer partido por 1-2 ante los franceses del Lyon, contra el Hoffenheim ganaron 2-1 y el tercer y último partido jugado, goleó 0-3 al Shakhtar, rival de mañana.

Un Shakhtar con ganas de más

El conjunto ucraniano llega en buena forma al Etihad Stadium, ya que firma los 3 últimos partidos ganados y además lidera la liga con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el Dinamo de Kiev. Los de Paulo Fonseca tienen un equipo equilibrado. Aunque a priori se vea favorito al City, Olympique, Hoffenheim y Shakhtar pueden poner las cosas difíciles, y ya lo demostró el Lyon ganando por 1-2 a los de Pep en la jornada uno.

El Shakhtar necesita rascar puntos en el partido de mañana si quiere luchar por el puesto de clasificación. Saldrán a por todas, a morder a un Manchester City, invicto desde hace jornadas y que viene de golear al Southampton por 6-1. Además, los ucranianos ya saben qué es ganar al Manchester City, lo demostraron el año pasado ganando 2-1 en casa en esta misma competición.

Bajas importantes en el Manchester City

El técnico de Santpedor no podrá contar ni con Claudio Bravo, lesionado hasta 2019, ni con Kevin De Bruyne, pieza clave en el equipo. Además, Otamendi, Mangala y Gündogan son duda hasta última hora para el partido. Los de Paulo Fonseca llegan todos en forma y con ganas de remontar en la clasificación.

Último encuentro

El último encuentro disputado por ambos equipos fue hace dos semanas en el Donbass Arena. Los ingleses estaban obligados a ganar si querían ponerse primeros y asi fue, el partido acabó 0-3 a favor del City con tantos de David Silva, Aymerich Laporte y Bernardo Silva, que anotó el último.

Guardiola habla claro

Pep ha hablado hoy en rueda de prensa. El de Santpedor aclara lo que es para ellos el partido de mañana: "Después de perder contra el Lyon, cada partido es una final y hay que evaluarlos. El del Shakhtar es el partido más importante, porque es el primero de la semana". El míster habló también sobre los últimos murmullos de la prensa: “Soy entrenador y me centro en el campo y el vestuario. Soy parte del club y apoyo totalmente al club, subestimar lo que hemos hecho o no... cada cual es libre de opinar. Nos centramos en lo que tenemos que hacer en el campo". Por último, Guardiola elogió a David Silva y dio a conocer lo contento que está con él a diario: "David, es uno de los jugadores más increíbles jugando en los espacios detrás de los jugadores. Se mueve ahí. Pocos jugadores pueden hacerlo, es un maestro. Me encanta estar con él cada día".

Colegiado español para el encuentro

El encargado de pitar el partido será, Carlos del Cerro Grande, el español, ya arbitró la ida de este encuentro en Champions, y volverá a repetir en este caso en Inglaterra, Carlos, debutó en Primera División en 2011 y en 2013 comenzó su andadura por las competiciones europeas.

Posibles onces