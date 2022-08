Guía VAVEL Bundesliga 22/23: Werder Bremen, volver a ser lo que fuimos

El Werder Bremen sufrió en sus propias carnes cómo una espiral de malas decisiones puede hacerte caer al infierno. Descendió a la 2. Bundesliga y, afortunadamente, pudo sobreponerse del palo, comenzar a funcionar de una manera más estable y las decisiones empezaron a tomar rumbos más positivos, consiguiendo el ansiado ascenso. Ahora no pueden conformarse con ello, deben seguir mejorando para prosperar y mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol alemán.

Weserstadion / Fuente: @werderbremen

Temporada previa

Por si el palo del descenso no fuera suficiente, con las malas noticias que lleva consigo, como la pérdida de importantes jugadores o el recorte de ingresos por temporadas, en su primer partido oficial, el Werder Bremen quedó apeado de la DFB Pokal. El encuentro les enfrentó al VfL Osnabrück y la derrota por (2-0) dejaba al conjunto de Baja Sajonia en una situación de incendio previo al inicio de la temporada liguera.

Había muchos motivos para entender el porqué de la situación que había llevado al combinado verde a tan dramática situación. Malas decisiones deportivas, principalmente un rendimiento nefasto en muchos tramos de la temporada. Juego muy previsible; formaciones obsoletas, con poca capacidad para contrarrestar las variaciones del contrario; una rotación con un nivel muy pobre; importantes bajas por lesión de hombres clave. Al potente coctel solo había que añadirle factores extradeportivos, como fueron las erróneas decisiones en los despachos.

Markus Anfang fue el encargado de dirigir al conjunto en la nueva etapa en Segunda División, pero estuvo en el cargo hasta noviembre, con un bagaje de 4V, 3E, 4D. Ole Werner fue el sucesor designado y con él el equipo funcionó desde el primer momento a las mil maravillas, entre los meses de diciembre y marzo disputaron 12 encuentros, enlazando una racha de diez victorias, un empate y una derrota. El conjunto del Weserstadion finalizó la campaña en segundo lugar, tras el Schalke 04, consiguiendo así el ansiado ascenso.

Posando con la camiseta alternativa para la 22/23. / Funete: @werderbremen

Mejores Jugadores

Marvin Ducksch y Nicklas Fullkrug vienen de una temporada soberbia en términos numéricos, ya que anotaron 20 y 19 goles respectivamente, no solo eso, ya que a lo largo del curso, han tenido un grato entendimiento, puesto que compartieron posiciones en el once inicial. Además, con 7 y 6 asistencias respectivamente, han sido dos piezas clave en el sistema y en los intereses de los de Bremen.

El austríaco Romano Schmid también ha tenido una aportación muy importante con 3 goles y 5 pases de gol. Leonardo Bittencourt tuvo repercusión directa en 6 tantos, con 2 goles y 4 asistencias.

Otro futbolista bastante completo ha sido el defensa central Marco Friedl, quien se ha mostrado muy seguro, sobre todo con la llegada de Werner y ha contribuido a las cifras ofensivas con 4 goles y tres asistencias a lo largo del curso.

Día de entrenamiento. / Fuente: @werderbremen

Altas y Bajas

Altas: Dikeni Salifou del Augsburgo (fichaje libre); Mitchell Weiser del Bayer Leverkusen (fichaje libre); Lee Buchanan del Derby County (fichaje libre); Oliver Burke del Sheffield United (fichaje libre); Amos Pieper del Arminia Bielefeld (fichaje libre); Nicklas Stark del Hertha Berlín (fichaje libre); Jens Stage del FC Copenaghe (4M€);

Bajas: Luca Plogmann (sin equipo); Kyu-hyun Park al Dynamo Dresden (cesión); Oscar Schönfelder al Jahn Regensburg (cesión); Kebba Badjie al Oldenburg (fichaje libre); Simon Straudi al Klagenfurt (fichaje libre); Ömer Toprak al Antalyaspor (fichaje libre); Jan-Niklas Beste al Heidenheim (0,35M€); Maik Nawrocki al Legia Varsovia (1,5M€);

Jugadores a seguir

Nicklas Füllkrug: Ha sido una bendición para las opciones ofensivas de su conjunto, con su 1.89 m de estatura es un jugador clave para las opciones de juego directo, por su facilidad para finalizar con remates, como por la polivalencia de buscar un remate a través de una segunda jugada. Además, como sus números indican, es un jugador que ha tenido relativa facilidad para asociarse y sacar a relucir esa faceta combinativa con los compañeros. Un jugador que ha sabido destacar en una serie de factores como también lo ha sido el juego al espacio que ha propuesto su equipo en la etapa del actual entrenador. Veremos qué tal le queda el reto de la Bundesliga tras el gran año en la segunda categoría.

Nicklas Fullkrug, un cazagoles. / Fuente: @werderbremen

Marco Friedl: Surgido de la cantera del Bayern Múnich, su gran oportunidad como profesional ha sido defendiendo los colores del Werder Bremen. Ha sido su gran temporada de explosión, anteriormente no tenía hueco en el once, pero la salida del finlandés Moisander le ha permitido tener todo el escaparate que no se había podido ganar anteriormente. Se ha sentido muy cómodo en la defensa de tres centrales y es un peligro a balón parado debido a su potente remate. Además, es un jugador que se atreve a salir desde atrás, proporcionando balones en largo hacia las líneas más ofensivas del equipo. No se puede detener aquí, debe demostrar que las buenas sensaciones las puede mantener en la Bundesliga.

Marco Friedl, una fortaleza defensiva / Fuente: @werderbremen

Jens Stage: Una de las grandes apuestas de cara al próximo curso del conjunto alemán. El jugador llega procedente del Copenhague, donde ha estado estos tres últimos años. Tras 159 partidos en la competición danesa y 26 tantos anotados, parece que la liga se le queda pequeña y da el salto a un ambiente bastante más competitivo. Ha debutado recientemente con la selección absoluta danesa, por lo que la idea es la de seguir rindiendo al máximo nivel para tratar de hacerse un hueco dentro del combinado nacional. Es un mediocentro que formará dentro del triángulo que forma en el medio del campo Werner, presumiblemente, por delante del pivote y como pareja en la sala de máquinas de Romano Schmid.

Jens Stage posa con sus nuevos colores / Fuente: @werderbremen

Ole Werner y la manera de jugar

Tras una etapa fugaz como jugador en el Holstein Kiel, rápidamente comenzó su formación como técnico de futbol en dicho club, y recaló a mitad del curso pasado como entrenador del Werder Bremen.

El míster Ole Werner / Fuente: @werderbremen

Su idea ha sido prácticamente inamovible, (3-5-2) con los carrileros muy móviles, un triángulo en el medio del campo donde el pivote oscilaba entre Nicolai Rapp y Chrsitian Groß, dos interiores y arriba los ya mencionados e irremplazables Fullkrug y Ducksch.

Incorpora para este curso dos buenas piezas en defensa, Amos Pieper procedente del Arminia Bielefeld y Niklas Stark, del Hertha Berlín. Además, también ha incorporado al futbolista escocés Oliver Burke, que parece no haber encontrado su sitio en el fútbol inglés y puede venirle bien la experiencia de la Bundesliga, en un equipo en el que podrá tener minutos de calidad.