Hungría se afianza en la cima del grupo A3

Alemania acumula una victoria y cuatro empates en sus últimos cinco partidos disputados. Por su parte, Hungría es la sensación del grupo A3, el combinado húngaro goleó 4-0 a Inglaterra en la fecha FIFA de junio. Partido clave en la penúltima jornada en Leipzig entre ambas selecciones.

Desarrollo del partido

Hungría tomó el protagonismo desde el principio, saque de esquina en 40 segundos. Los teutones no pudieron salir jugando limpio. Leroy Sané perdió en salida, los húngaros fueron un equipo punzante. Tiro libre para la anfitriona de la UEFA Euro 2024 en dos minutos, Kimmich busca salir jugando con asociaciones. En cinco minutos de juego, los alemanes intentaron contrarrestar por todos los medios a su similar húngaro.

Parcialmente se mantiene la diferencia de un punto entre ambos equipos en el grupo A3. Kimmich se asoció Sané. En nueve minutos de juego, Alemania no encontró el camino en Leipzig. Werner no pudo trascender en ataque. Hungría sufrió muchísimo con algunos balones largos. La primera parte fue bastante reñida en 13 minutos, lateral para Hungría. La selección alemana apostó al contraataque como as bajo la manga.

En 16 minutos, Alemania, con el 57% de la posesión del balón, no se sintió cómoda. Szalai adelantó al combinado húngaro. Tremendo mazazo para los dirigidos por Hans-Dieter Flick. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, en simultáneo Italia empata sin goles ante Inglaterra en Milán. La tabla de posiciones en este momento, Hungría primera con 10, Alemania e Italia con 6 e Inglaterra última con 3.

Los teutones buscaban reponerse y empatar rápidamente. Thomas Müller estaba enojado en 22 minutos de juego. Hungría se aferraba a la muralla defensiva. Sané remató y el balón salió desviado en 27 minutos. Flick estaba pensativo en el banquillo y tiene un arduo trabajo pensando en la segunda parte. La selección alemana por ahora dejaba pálida imagen en Leipzig. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Segunda parte

Alemania buscaba la épica remontada en 46 minutos. Hungría fue un hueso duro de roer. Flick hizo un cambio en 49 minutos. El combinado húngaro buscaba seguir dando el batacazo de la jornada en el grupo A3. La selección alemana insistió por todos los medios y no pudo batir la portería rival. Kimmich intentó sorprender en 50 minutos.

Hungría se mantiene en el primer lugar, Müller no encontró la portería. El jugador del Bayern Múnich anotó y tras la intervención del VAR, quedó anulado tras un fuera de juego en 55 minutos de juego. En simultáneo, Italia empata sin goles ante Inglaterra. En 60 minutos, la segunda parte fue similar a la primera, bastante dinámica y disputada.

Kimmich metió un bombazo y no pudo batir la portería húngara, Alemania no encontró la fórmula para remontar y el tiempo apremia en 66 minutos. Sané remató y tampoco fue contundente. Flick se lamentó por las grandes ocasiones erradas desde el banquillo. Italia supera por la mínima a Inglaterra, dicho resultado condena a los tres leones al descenso a la Liga B. Tremendo mazazo para Southgate. El grupo A3 estaba al rojo vivo en 77 minutos. Rudiger ejecutó una falta, Hungría e Italia concretaban los golpes de la jornada del viernes 23 de septiembre. En 81 minutos, Alemania estaba cerca de un nuevo papelón en la UEFA Nations League.

Flick no le encontró la vuelta al partido y se llevó tremenda decepción en la jornada 5, Alemania ya no depende de sí misma y sus opciones para acceder a la fase final son remotas. Musiala tocó el balón con la mano, la anfitriona de la UEFA Euro 2024 no pudo saldar su deuda deportiva pendiente en la nueva justa continental. Kimmich se animó y tampoco pudo equilibrar las acciones. Todo se define en la última jornada, el lunes 26 de septiembre. Rudiger fue amonestado. Tras 90 minutos disputado, se añadió seis minutos.