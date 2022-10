Previa FC Barcelona vs Bayern Múnich: ¿La estocada final?

¡Llegó el encuentro más esperado por todos los hinchas de esta competición! FC Barcelona vs. Bayern Múnich. Bayern Múnich vs. FC Barcelona. Dos equipos que llegan a este partidazo en situaciones muy dispares, sin embargo, a ambos los tres puntos le saben a gloria, por lo que se espera un electrizante duelo de inicio a fin.

Barcelona llegará a este encuentro con la necesidad de cosechar la victoria a como dé lugar, ya que sabe que de caer, se quedaría sin chances de acceder a los octavos de final, por el contrario, el Bayern llegará al choque con un objetivo en mente: vencer y asegurar el primer lugar del grupo.

Solo vale ganar

El FC Barcelona llegará a este partidazo con mucho en juego y a la vez, con muy poco, ya que su futuro no depende de ellos mismos, sino de lo que suceda en el duelo entre Inter de Milán y Viktoria Plzen en el primer horario, sin embargo, para entender esta problemática, hay que meterse en contexto.

En lo que va de campaña, el cuadro catalán solo ha conseguido una victoria, ante Viktoria Plzen en la primera jornada, después ha caído en dos oportunidades, ante su rival del día miércoles e Inter y empató una vez, en su último partido ante el conjunto italiano, lo que lo lleva a colocarse en la tercera plaza de la tabla clasificatoria con cuatro puntos, por ende, si en el primer turno, Inter derrota al conjunto checo, cerraría su pase a la siguiente ronda, por el contrario, si empata y Barca pierde, también avanzaría el cuadro italiano, la única opción que le queda, es que Viktoria gane y ellos tendrían que hacer lo propio para meterse en la lucha por un cupo a octavos.

Twitter: FC Barcelona oficial

A asegurar el liderato

El Gigante de Baviera llegará a este apasionante duelo en el mejor momento de la temporada, ya que por liga, viene de vencer a Hoffenheim y acortar distancias con el líder, Union Berlin, a tan solo un punto, no solo eso, ya que derrotó con gran oficio al Augsburgo en su casa y avanzó a los octavos de final de la DFB Pokal, triunfos que no solo lo ayudaron a acercarse a sus objetivos, sino que lo inyectaron de confianza para lo que se viene.

En cuanto a su andar en la Champions League, el máximo campeón alemán está arrasando con cada rival y está cosechando y rompiendo récord tras récord. En primer lugar, en lo que va de campaña, el Bayern está invicto, ya que en las cuatro jornadas, solo ha cosechado victorias, resultados que le han permitido conseguir su boleto para la siguiente ronda de manera anticipada, no solo eso, puesto que de ganar el día miércoles, se aseguraría el liderato de su grupo por quinta vez consecutiva y la 17° en toda su historia. Ahora, si se habla de números, el conjunto bávaro es el segundo equipo más goleador con 13 tantos y al cual solo le han anotado 2, por ende, se espera que ante el Barcelona, la aplanadora muniquesa siga imparable.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Todo pasará por ellos

Nadie puede negar que el plantel del Bayern Múnich está lleno de estrellas, jugadores que son clave para el funcionamiento de este equipo y que como grupo forman una maquinaria letal para cualquier conjunto. Pues bien, en cada partido son muchos los futbolistas que sobresalen, pero ahora mismo solo hay que enfocarse en dos.

El primero, un león hambriento de gloria, un jugador imparable que la está rompiendo, no solo en esta competición, sino que en todas. Leon Goretzka viene participar directamente en cinco goles en sus dos últimos partidos en la Champions League, doblete ante el Viktoria Plzen y tres asistencias, igualando de esta manera sus números en sus 21 apariciones previas, lo que demuestra que un bávaro sediento de goles anda suelto.

El otro no puede ser otro que la bestia negra del Barcelona, el coco de todos los culé, Thomas Müller. Cuando Müller está en el campo, los jugadores tiemblan, ya que de los ocho partidos que ha disputado hasta el momento ante el cuadro catalán, ha conseguido la victoria en siete ocasiones, asimismo, el bávaro ha estado directamente involucrado en diez situaciones de gol (8 tantos y 2 asistencias), números que invitan a creer que seguirá on fire el miércoles.

Foto: Getty imágenes

Antecedentes FC Barcelona vs Bayern Múnich

El encuentro que hará vibrar al mundo entero ya se ha repetido con anterioridad en 12 oportunidades y si se hace un balance, el conjunto bávaro es el claro vencedor al sumar nueve triunfos, cinco de ellos de manera consecutiva, no solo eso, ya que el Gigante de Baviera también mantiene un buen registro como visitante debido a que de cinco compromisos, ha ganado tres, más que cualquier otro equipo de Europa, y si consigue los tres puntos el día miércoles, el Barcelona perdería por primera vez en su historia tres partidos consecutivos ante equipos alemanes en el Camp Nou, por lo que se espera un choque no apto para cardiacos.

Foto: Getty imágenes

Rueda de prensa de los entrenadores

Tanto Xavi Hernández como Julian Nagelsmann atendieron a los medios de comunicación de cara al partidazo de la jornada, el cual se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou.

El primero en atender a la prensa fue Xavi Hernández, quien comentó: "Lo hicimos muy bien en el partido de ida, pero no fuimos lo suficientemente eficaces. Fue muy desafortunado para nosotros. No conseguimos ningún punto, pero eso pasa en el fútbol. Ahora tenemos que hacer autocrítica y demostrar que estamos al mismo nivel que equipos como el Bayern. Estamos en una posición muy desfavorable. No creo en los milagros, pero tengo la esperanza de seguir adelante", afirmó el español.

Por el contrario, Julian Nagelsmann declaró sobre lo que espera del duelo en el Camp Nou, expresando: "Básicamente, estamos muy bien preparados. Queremos ganar, ser primeros y también nos gustaría jugar una primera parte mejor que en el partido de ida. Queremos recibir las merecidas felicitaciones después de un buen partido. Pondremos todo de nuestra parte para ello", concluyó.

Convocatorias

Xavi Hernández ya hizo pública su lista de elegidos para el choque ante el Bayern Múnich, sin embargo, el entrenador culé no podrá contar con Ronald Araújo (lesión muscular), Andreas Christensen (lesión muscular), Memphis Depay (lesión muscular) y Sergi Roberto (hombro). Estos son convocados por Xavi:

Twitter: FC Barcelona oficial

Por el otro lado, Julian Nagelsmann también hizo oficial su lista de convocados para este partidazo, no obstante, el técnico bávaro no podrá disponer de Bouna Sarr (operado de la rodilla), Lucas Hernández (entrenamiento de rehabilitación tras una rotura de fibras en el aductor izquierdo), el capitán Manuel Neuer (contusión en el hombro) y Leroy Sané (rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo). Estos son los elegidos por Nagelsmann:

Twitter: Bayern Múnich oficial

Anthony Taylor, árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia el día miércoles será el inglés Anthony Taylor de 44 años, árbitro FIFA desde 2013, asimismo, en el VAR se encontrarán sus compatriotas Stuart Attwell y David Coote.

Posibles onces

FC Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Alonso, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé; Lewandowski, Ansu Fati

Bayern Múnich,: Ulreich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Coman; Choupo-Moting