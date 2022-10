Dortmund y City empatan y cumplen objetivos

No se puede catalogar como 'biscotto' porqué hubo ocasiones de gol suficientes para ambos equipos como para que el duelo no acabara en empate, pero Borussia Dortmund y Manchester City se dieron por satisfechos con un 0-0 que les valía a ambos para cumplir el objetivo con el que iniciaron su andadura en el Grupo G, que no era otro que el 1r puesto para los 'citizens' y la clasificación (fuese como fuese) para el BVB.

El Sevilla, eliminado

Con el Sevilla mirando atentamente los acontecimientos en el Signal Iduna Park tras ganar su partido (3-0 contra el Copenhague) y deseando que el Manchester City ganara para llegar a la última jornada con opciones de arrebatarle el 2º puesto del Grupo G al Borussia Dortmund, nada de esto ocurrió.

Fue un partido con dos partes muy diferentes. En la primera, el Borussia Dortmund tuvo las mejores ocasiones y se puede considerar que consiguió llevar el partido a lo que Terzic deseaba, pero en la segunda, Guardiola rectificó y el Manchester City fue superior, controlando el partido y evitando riesgos que le hicieran perder el punto que les daba el liderato definitivo.

Terzić sabe frenar al City

El Borussia Dortmund puede decir con orgullo que ha encontrado la manera de frenar al Manchester City. Lo hizo en la primera vuelta en el Etihad Stadium, donde pese a perder por 2-1 dejó grandes sensaciones y solo el vuelo espectacular de Haaland pudo desnivelar la balanza. En el Signal Iduna Park se repitió el guion y el Manchester City fue incapaz de someter a los de Terzić, que estuvieron muy cerca de volver a adelantarse en el marcador ante los ingleses.

El BVB, más vertical y decidido

Como era de esperar, el Borussia Dortmund cedió la iniciativa al Manchester City, tapando espacios por el centro, pero sin encerrarse en su propia área, con un bloque medio que le permitía salir con peligro en caso de robar algún balón, algo que ocurrió en varias ocasiones. Karim Adeyemi fue una pesadilla para un Cancelo que en ataque fue una de las armas más eficaces, pero que en defensa sufrió demasiado. El joven alemán tuvo la primera gran oportunidad del choque, pero se encontró con la parada del debutante Stefan Ortega.

El Manchester City monopolizó la posesión, pero sin ningún tipo de profundidad, y mientras el equipo de Guardiola se mostraba perdido, el Borussia Dortmund se lanzaba con mucha más decisión hacia la portería rival. En uno de esos robos y posterior transición vertiginosa de los locales, Gio Reyna definió flojo ante Ortega, y en otra acción posterior parecida fue Moukoko quien gozó de la oportunidad, pero su disparo se marchó muy desviado. El conjunto de Terzić se fue al descanso con la sensación de haber desaprovechado varias oportunidades valiosas que le hubiesen permitido soñar con el liderato.

Kobel paró un penalti y mantuvo el 0-0

La primera parte no gustó nada a Guardiola, y el técnico catalán lo demostró moviendo ficha al descanso, dando entrada a Bernardo Silva y Akanji y sentando a Haaland (que tuvo un gris regreso a Dortmund) y a Cancelo. El Manchester City mejoró sus prestaciones guiado por Bernardo Silva, que aportó mayor movilidad en zona de tres cuartos de campo. La mejoría visitante dio sus frutos en el minuto 58, cuando Emre Can cometió un claro penalti sobre Mahrez. El propio argelino lo tiró, y Gregor Kobel adivinó sus intenciones y lo paró para mantener el 0-0.

Kobel le ganó el duelo a Mahrez / FOTO: @BVB

El Manchester City manejó el partido a su antojo en el 2º tiempo, pisando el acelerador solo en acciones esporádicas (como una ocasión de Julián Álvarez) y dejando pasar los minutos. El Borussia Dortmund tampoco presionó con tanta intensidad como en el primer tiempo, renunciando a la opción de luchar por el liderato del grupo (necesitaba ganar por más de 1 gol de diferencia) y dando por bueno el punto que daba el acceso a los 1/8 de final, aunque fuese como 2º clasificado.

El Dortmund, a centrarse en la Bundesliga

Finalmente, ni alemanes ni ingleses quisieron arriesgar y firmaron tablas. El empate dejó más contento al Manchester City, pero para el Borussia Dortmund también es un éxito estar clasificado a falta de una jornada. El equipo de Terzić ha aprovechado también la inestabilidad de un Sevilla que se ha mostrado poco competitivo, pero la visita al Copenhague de la última jornada pasa a ser un trámite que le permite centrarse en las 4 jornadas de Bundesliga que faltan antes del Mundial de Qatar.