Mudryk llega a Stamford Bridge en un traspaso récord

El capítulo ha llegado a su fin, ya se conoce el destino de Mykhailo Mudryk. Después de un intenso culebrón en este mercado invernal, finalmente es el Chelsea el conjunto que ha conseguido hacerse con los servicios de extremo que militaba en el Shakhtar Donetsk.

Todo un golpe de autoridad del propietario Todd Boehly, que ha conseguido satisfacer las altas demandas del club ucraniano por un jugador al que consideran un diamante en bruto y un futuro crack mundial para los próximos años. Parecía que el Arsenal era quien llevaba la delantera en esta operación, pero finalmente el jugador tendrá como nueva casa el barrio londinense de Chelsea.

La operación se ha cerrado por un montante total de 100 millones de euros, de los cuales 70 serán en conceptos fijos y 30 serán en variables, además de ser un vínculo de larga duración entre ambos, pues la vigencia del contrato es de siete años y medio, hasta junio del año 2030.

Bendita juventud

A sus 22 años, el nacido en Krasnohrad ha dado muestras en el fútbol de alto nivel, pues ha disputado la Champions League con el Shakhtar, reflejando unos excelentes números: tres goles y dos asistencias. En la competición doméstica, sus números no decaen pese a la difícil situación que atraviesa Ucrania, que repercute inevitablemente en todos los estamentos de la vida, incluido el deporte, en 12 encuentros disputados sus cifras son de siete goles anotados y seis asistencias repartidas.

El atacante ucraniano fue nombrado mejor futbolista del año 2022 en su conjunto. / Fuente @ShakhtarDonetsk

De pie diestro, suele formar en la posición de extremo izquierdo, haciendo valer su condición de velocista, su habilidad para el regate es un dolor de cabeza para las defensas rivales, al igual que lo es descifrar si tirará una carrera hasta la línea de fondo para servir un centro o, de lo contrario, romperá hacia dentro e intentará un golpeo directo a puerta con su potente disparo.

No cabe duda que el jugador está preparado para subir un nuevo escalón en su carrera y pese a que todo apuntaba que su preferencia era el conjunto gunner, la insistencia de Boehly y el papel que le garantiza en el nuevo proyecto que prepara el Chelsea ha sido trascendental para la consecución de la joya ucraniana.

¿Cómo queda el tablero de Graham Potter?

En la nueva era del actual propietario del Chelsea se observa que no ha escatimado a la hora de brindar a su conjunto de nuevos fichajes. Tras un mercado veraniego con bastantes altas, en este mercado invernal lleva cuatro refuerzos: Benoit Badiashile llegó del Mónaco, Joao Félix hizo lo propio desde el Atlético de Madrid y David Datro Fofana ha recalado en los Blues procedente del Molde noruego.

Joao Félix, otro interesante activo adquirido en este mercado invernal. / Fuente @ChelseaFC

Con el ucraniano, la lista de activos disponibles para Graham Potter se hace más extensa, contando con un amplio abanico de opciones para los puestos más adelantados en el once. Tocará ver como configura al equipo el entrenador inglés, que empieza a ser cuestionado por los malos resultados que está cosechando, pero que dispondrá de opciones más variadas para el tramo más trascendental y exigente de la temporada. En este momento es cierto que la enfermería del conjunto blue está saturada, pero a medida que vaya recuperando activos, la pelea por un lugar en el once va a ser apasionante, con hasta tres futbolistas de gran nivel pugnando por el mismo puesto en el once.

La apuesta del Chelsea está siendo muy arriesgada, incluso hay quien critica que hayan gastado tanto en Mudryk cuando hay ciertas posiciones con más carencias. Como la del centro del campo, donde urgía más un desembolso importante, como todo parecía indicar por Enzo Fernández, con el que no se llegó a un acuerdo con su club, el Benfica. El Chelsea que viene empieza a dimensionarse como un gigante europeo para los próximos años.