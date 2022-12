Los 'Gunners' quieren la Premier League

Volvió la Premier League tras el parón por el mundial de Qatar 2022. Y, lo hizo en un día especial, en el ya conocido Boxing Day. Tras celebrar la navidad, el fútbol inglés vuelve con este apasionante día. Hoy hubo que retornar al Etihad Stadium para ver al líder de la competición. El Arsenal de Mikel Arteta se fue al parón dejando un nivel espectacular y el listón muy alto para sus perseguidores. Enfrente se encontraba el West Ham United. Los Gunners han visto de nuevo la victoria tras remontar el tempranero gol de los Hammers y han dejado claro que quieren el trofeo de campeón.

El encuentro comenzó con una internada de Gabriel Martinelli. El brasileño tuvo que recuperarse de un pequeño golpe de Declan Rice en dicha. Lo esperado era que el conjunto local mantuviese la posesión y así fue. Mientras tanto, el conjunto dirigido por David Moyes esperaba su oportunidad. Poco a poco fue dejando de lado la presión que cometían los Gunners. Pero la insistencia local era real. Buscaron uno y otra vez la meta defendida por Fabianski.

Con el paso de los minutos el Arsenal siguió insistiendo, pero el premio lo encontró el conjunto visitante. William Saliba derribó a Jarrod Bowen dentro del área pasado el ecuador del primer tiempo. El colegiado señaló la pena máxima. El encargado de ejecutar el lanzamiento desde los once metro fue Saïd Benrahma. El argelino no perdonó y puso a los Hammers por delante en el marcador.

Por su parte, los de Mikel Arteta buscaron el empate antes de la finalización de los primeros 45 minutos, pero no fue así. Tuvieron su oportunidad en el descuento en un penalti señalado por mano de Aaron Creeswell. Con a ayuda de la tecnología, Michael Oliver decretó que no hubo infracción y que por lo tanto, la pena máxima era anulada. Con esta acción, ambos conjuntos pusieron rumbo a vestuarios.

Odegaard frente a Lucas Paquetá / Foto: @Arsenal vía Twitter

El segundo tiempo del Arsenal fue completamente otro. Tuvieron claro que no iban a dejar escapar los tres puntos. A pesar de esto, la primera ocasión tras la reanudación la tuvo Michael Antonio para el West Ham. Pero pasado algo menos de diez minutos desde el inicio, el internacional inglés Bukayo Saka, igualó tablas. Tras un mal disparo de Martin Odegaard, el balón cayó en los pies del siete para poner el empate en el electrónico.

Pasado cinco minutos, los Gunners remontaron el partido. Esta vez fue el turno del internacional brasileño Gabriel Martinelli. De nuevo fue protagonista el autor del primer gol, el cual robó el esférico y sirvió para el 11 que remató al primer palo para batir a Fabianski. Con este gol consiguieron controlar el juego, que ya lo hacían, y el resultado.

A los diez minutos llegó la sentencia gunner. Eddie Nketiah firmaba el tercero de la noche para el Arsenal. Espectacular combinación de tiki-taka de los de Mikel Arteta que culminó el londinense tras un giro de pivote espectacular dentro del área.

El paso de los minutos sirvió al conjunto local para mantener la calma y la posesión. Para mantener el resultado, no correr apuros, seguir en el liderato y mantener una ventaja de siete puntos respecto al Manchester City. Mientras tanto, el West Ham no pudo hacerse con el esférico dominado por los Gunners. Y cuando lo intentaron los de David Moyes, no pusieron en peligro la portería defendida por Aaron Ramsdale.

Tras cuatro minutos de tiempo extra, Michael Oliver puso fin el partido que cerró la actividad del Boxing Day del lunes. Valieron los goles de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah para superar el del primer tiempo de Saïd Benrahma y dar la victoria a los Gunners.

Celebración del gol de Gabriel Martinelli / Foto: @Arsenal vía Twitter

Ficha técnica

Once del Arsenal: Ramsdale, Ben White, Saliba, Gabriel, Tierney (Oleksandr Zinchenko 73'), Thomas Partey (Mohammed Elneny 90+4'), Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli (Fabio Vieira 88') y Nketiah.

Once del West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Kehrer, Cresswell, Rice, Soucek (Pablo Fornals 78'), Benrahma, Paquetá, Bowen y Antonio (Divin Mubama 87').

Goles: 0-1, Saïd Benrahma (27'); 1-1, Bukayo Saka (53'); 2-1, Gabriel Martinelli (58'); 3-1, Eddie Nketiah (69').

Árbitro: Michael Oliver. Amonestó a Jarrod Bowen y Vladimir Coufal.

Estadio: Emirates Stadium.

Incidencias: Jornada 17 de la Premier League correspondiente al Boxing Day donde se han enfrentado Arsenal y West Ham con victoria gunner.