Con el descenso casi decidido, quedan por definir los puestos de play-off

Nos adentramos en el sprint final de la temporada. Los objetivos empiezan a acercarse, o alejarse del mismo modo, y los equipos deben luchar con uñas y dientes hasta el final. El Grupo II se presentaba bastante competitivo desde principios de temporada. Equipos como Mirandés (recién descendido), Racing de Santander (trasladado del grupo I), Bilbao Athletic, Barakaldo, Real Unión y UD Logroñés estaban llamados a ser aspirantes a clasificarse entre los cuatro primeros en la clasificación por calidad de plantilla, nombre e incluso por ser el equipo revelación la anterior temporada, como es el caso del Leioa. Pero como cada temporada, en verano llegan las bajas. Los jugadores clave son pretendidos por equipos de más nombre, con una oferta económica superior a la actual en ese momento. Y, a pesar de que lleguen nuevas incorporaciones, es muy difícil mantener la estructura del curso pasado. Es por ello que equipos como Real Unión haya pasado de quedarse la temporada pasada a cinco puntos del play-off, a estar seis por encima del play-out a falta de cinco encuentros por jugar.

Cuatro equipos jugaban en el G-I la temporada pasada

Si hay un dato a destacar en este Grupo II es el nombre de los equipos que a día de hoy están en puestos de descenso. Izarra, Caudal, Osasuna B y Lealtad competían la anterior campaña en el Grupo I. Exceptuando al Caudal que se libró de disputar el play-out por el golaverage con el Burgos, los otros tres quedaron clasificados en mitad de la tabla. Antes del inicio de temporada, se reubicaron los grupos, moviendo a varios equipos a grupos diferentes. A día de hoy, Izarra, Peña Sport (ascendido este año), Lealtad, Osasuna B y Caudal (ya descendido) en ese orden, ocupan los puestos de descenso, un dato curioso, ya que como antes se ha comentado, la anterior campaña de dichos equipos fue mejor que esta. Esto puede significar que el Grupo II goza de un mayor nivel que el Grupo I o que la confección de las plantillas ha empeorado.

A continuación vamos a ver un análisis de cómo queda el grupo II a falta de estas cinco fechas, los equipos que aspiran a entrar en play-off y quién puede estar hasta el final luchando por huir del infierno que es estar en los puestos de descenso y play-out.

Intensa pelea por los puestos de promoción

El ascenso a Segunda División es el sueño de todos los equipos con altas aspiraciones. Podía preverse que esta temporada tanto Mirandés como Racing iban a ser los gallitos del grupo sin lugar a dudas. Los de Miranda recién descendían de Segunda y el objetivo del club iba a ser volver a pelear con el resto de 21 equipos que componen la Segunda División. En el caso del Racing, un histórico del fútbol español, el objetivo iba a ser el mismo de la temporada pasada, soñar con ascender. Sueño que truncó el filial del Barça, eliminando a los cántabros. La sorpresa sin duda está siendo el Sporting B. Nadie esperaba que el filial gijonés se colase en los puestos de arriba de la clasificación, tan arriba que lleva varias jornadas ocupando el liderato. Otra de las sorpresas ha sido la Real Sociedad B. Los de Zulaika son terceros de grupo por encima de Racing. Sorpresa ya que, visto el puesto que ocupó la anterior campaña, y viendo los conjuntos tan potentes para este curso, se antojaba difícil para los vascos colarse arriba en la clasificación.

Sporting B, 67 ptos

El filial rojiblanco se ha consolidado en la primera posición de la tabla, dejando boquiabiertos de esta manera, a muchos de los equipos y aficionados. Los de José Alberto López se han convertido en el equipo menos veces derrotado del campeonato, además de ser quién más victorias ha obtenido. Los de Gijón han hecho de su feudo un fortín. Hasta el momento, ningún visitante ha podido salir con los tres puntos en el bolsillo. 12 victorias y 4 empates es el balance en Mareo, cosechando así todas las derrotas a domicilio, un total de seis. Con 54 goles a favor, es el cuadro más realizador del grupo. El delantero Isma Cerro es el pichichi del equipo con 12 goles en su cuenta particular. Los asturianos vienen mostrando un buen juego durante toda la temporada, y buena prueba de ello son los resultados y la regularidad que ha mostrado.

El calendario no depara muchos encuentros complicados para los de José Alberto. Este domingo recibirán al Tudelano en Mareo. Por Mareo también pasarán Real Sociedad B (a priori el encuentro más duro de todos) y Arenas de Getxo. Viajarán a Logroño e Irún para completar el calendario. De los guajes depende ser campeones del grupo. Con todo a favor, los rojiblancos apuntan a ser campeones de grupo ante la sorpresa de muchos.

Mirandés, 63 ptos

Los de Anduva tienen como objetivo principal el regreso a Segunda. Tras una mala temporada, el Mirandés descendió al fútbol de bronce. El presidente confeccionaba la plantilla con vistas a devolver al equipo arriba. Los de Miranda no están dando lugar a sorpresas, y desde el principio han dejado claro cúal es el objetivo. Así, el equipo dirigido por el exjugador Pablo Alfaro está realizando una temporada a medida de las expectativas. Los rojillos cuentan en sus filas con el máximo goleador del grupo, Diego Cervero, que con 21 goles a sus espaldas, casi el 50% del equipo, lidera la clasificación de los realizadores. 19 victorias, 6 empates y 8 derrotas es el balance de la temporada hasta el momento, números que permiten a los de Miranda ocupar la segunda plaza.

Los de Alfaro reciben el sábado al Logroñés. Después visitarán Zubieta para disputarse la segunda plaza ante la Real B. Real Unión, Arenas y Gernika serán los últimos rivales de los de Anduva en el camino hacia el play-off.

Real Sociedad B, 62 ptos

Otra de las sorpresas la ha protagonizado la Real B. Los de Zulaika se han posicionado en los puestos nobles de la clasificación. Los vascos han superado con creces los números de la pasada campaña donde obtuvieron un total de 52 puntos al final de las 38 jornadas. A falta de cinco partidos, los de Zulaika ya tienen 10 puntos más que los conseguidos en toda la temporada anterior. El cuadro txuri-urdin es el menos goleado del campeonato junto con el Burgos, 22 goles en contra, y los 38 goles a favor, escasos para un equipo que permanece en los puestos de arriba, demuestran que la efectividad gana a las ocasiones de gol que se puedan tener a lo largo del encuentro.

Sin lugar a dudas, los donostiarras tienen el calendario más complicado posible. El sábado visitarán Urbieta para medirse a un Gernika que quiere seguir peleando por ocupar la cuarta plaza. Después será el Mirandés quien visitará Zubieta para disputarse de tú a tú la segunda plaza. Ahí no queda todo, los donostiarras viajarán La Escuela de Fútbol de Mareo para medirse al líder, y por si fuera poco recibirán al Racing en la penúltima jornada. Para más inri, en la jornada de clausura visitarán a la Peña Sport, que puede estar jugándose la salvación.

Racing de Santander, 61 ptos

El conjunto cántabro es quien sufre jornada tras jornada los intentos de Bilbao Athletic y Gernika de arrebatarle esa cuarta plaza. El cuadro dirigido ahora por Pouso, quien fue el sustituto de Ángel Viadero, comenzó la temporada muy irregular, lo que llevó el descontento tanto de directiva como afición, y por consiguiente, el despido de Viadero. La dinámica en casa no está siendo mala, 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas por el momento. Son los resultados a domicilio los que empañan la temporada de los cántabros. El pobre juego mostrado trajo la destitución de Viadero. A pesar del cambio de míster, con Pouso costó arrancar de nuevo la maquinaria pero la racha de cuatro partidos sin perder que encadena el cuadro blanco hace creer a la afición de que la cuarta plaza es posible.

Osasuna B, Tudelano, UD Logroñés, Real Sociedad B y Real Unión serán los rivales que se enfrentarán a Racing. El duelo más apetecible para el aficionado será frente al cuadro txuri-urdin, donde los de Pouso visitarán al filial para quien sabe si certificar la cuarta plaza o dar esperanzas a Bilbao Athletic y Gernika. No cabe duda de que el Racing es de los cuatro primeros quien menos errores debe permitirse, ya que mirando por el retrovisor puede encontrarse a dos equipos vascos con hambre de play-off.

No cesar en la lucha

Bilbao Athletic y Gernika son los mejores posicionados para ocupar la cuarta plaza en el hipotético caso de que el Racing cediese puntos. Los cántabros tienen tres puntos por debajo a los cachorros, y a seis al Gernika. Los rojiblancos luchan jornada tras jornada y esperan la derrota de los de Pouso sin éxito hasta el momento. Los de Garitano encarrilan un final de temporada bastante asequible donde puede sacar muy buenos resultados. Además, los leones cuentan con la ventaja de tener el golaverage con el Racing a su favor, por lo que un empate a puntos daría la cuarta plaza a los bilbaínos.

Por su parte, el Gernika, una de las revelaciones de la liga, es quien más complicado tiene alcanzar esa cuarta posición. Los de Urbieta están realizando una temporada inmaculada, sin lugar a dudas. Nadie esperaba que los de Jabi Luaces pelearían hasta el final por el play-off teniendo como objetivo principal la salvación. El propio Luaces admitió hace unas semanas que una vez conseguida la salvación y viendo los resultados del equipo, los vizcaínos iban a ir a por el play-off. Puestos a soñar, ¿qué mejor que soñar con algo así? Pero todo apunta a que los de Busturialdea no alcanzarán ese cuarto puesto que ocupa el Racing.

Foto: VAVEL

Poco por decidir

Por desgracia para los equipos inmersos en esta lucha del descenso, se sabe casi seguro qué equipos descenderán a Tercera División. Nunca es fácil ver cómo los resultados no llegan y ver que el equipo cada vez se queda más hundido en la clasificación. Para un equipo recién ascendido como el Peña Sport, la ilusión por competir en una categoría mejor es una motivación extra para los jugadores. De sobra tienen que saber los jugadores que el cambio de categoría es evidente, y que la Segunda B es más exigente que la Tercera División. Por ello deben realizar una buena pretemporada para estar bien preparados durante todo el año.

CD Vitoria e Izarra mantienen su particular lucha por salir del play-out. Por ahora es el Vitoria quien está por delante, los de Gordobil tienen 33 puntos en su casillero, uno más que el cuadro navarro. El progreso mostrado por el filial armero en estos últimos partidos ha hecho que hayan dejado de ocupar ese puesto tan peligroso. Victorias ante el propio Izarra y Bilbao Athletic y empates valiosos como el obtenido en el último encuentro en Lasesarre han realzado al equipo que sueña con mantener la categoría tras ascender de Tercera División. Y cabe destacar que el club ha pasado de Regional Preferente de Álava a Segunda División B en tan sólo dos temporadas.

El Izarra, al igual que el Vitoria, sueña con la salvación que le permita estar un año más en la categoría. Para ello debe luchar en este final de temporada más que nunca a pesar del difícil calendario que se le avecina. Se enfrentará a Caudal, Lealtad, Osasuna B (los tres en descenso), Tudelano y UD Logroñés (que querrá apurar hasta el final las pocas opciones de entrar al play-off). Por lo que los de Estella, aparte de tener la obligación y necesidad de vencer, también deberán esperar el fallo del Vitoria para dejar de estar en riesgo.

Peña Sport, 28 ptos

El pésimo inicio de temporada (cayeron derrotados en las primeras once jornadas) condenó al equipo a la zona de abajo, que quizá pecó de la inocencia de ser un recién ascendido. A pesar del inicio, los de Tafalla supieron rehacerse y estuvieron ocho jornadas sin conocer la derrota. Sin duda es el mejor clasificado para poder conseguir la salvación, a sólo cuatro puntos del play-out y cinco de mantenerse. Los dos próximos encuentros serán vitales para determinar el final de temporada. Recibirá al Lealtad en San Fernando y viajará a Tajonar para medirse a Osasuna B. De estos encuentros depende el devenir del equipo, de perder ambos, la salvación se antojará muy complicada.

Lealtad, 24 ptos

Los asturianos son el segundo equipo que menos goles marca del grupo junto con el Real Unión. Los de Villaviciosa llevan siete partidos sin conocer la victoria y poco a poco se van acercando al descenso. Por delante tiene un delicado calendario, empezando por la visita a la Peña Sport, donde quien se proclame ganador dará un paso de gigante. Después está la visita del Izarra a Les Caleyes, tan necesitado de puntos como los asturianos. Visitarán Lezama y Lasesarre en lo que serán dos partidos complicados donde aún pueda contar con opciones de salvarse, o bien ya tenga los dos pies en Tercera División.

Osasuna B, 23 ptos

Al igual que el Lealtad, a pesar de no estar descendidos matemáticamente, los rojillos tienen pie y medio en tercera. La competitividad del grupo ha podido con el filial pamplonica que no ha podido aguantar el tipo durante la temporada, además, los de Sergio Amatriain son el segundo equipo más goleado del grupo. El calendario no acompaña, ya que se enfrentarán a Racing, Peña Sport, Izarra, Bilbao Athletic y Vitoria, cinco rivales que estarán luchando por sus objetivos hasta el final. Mientras hay vida, hay esperanza, pero quizá lo mejor para los rojillos es empezar a pensar en hacer una buena plantilla la próxima temporada y volver a la Segunda B.

Caudal, 16 ptos

En último lugar se sitúa el Caudal. El cuadro de Mieres ya ha descendido matemáticamente de categoría. La falta de goles, solamente 13 a favor, ha hecho mella en un equipo que ya el año pasado sufría para mantenerse. De esos 13 goles, sólo cinco han servido para sumar algún punto, un balance muy pobre. Si algo bueno tiene la situación de ahora es que, con el descenso ya consumido, los jugadores pueden liberarse de la tensión que atravesaban hasta ahora, y quizá esa liberación traiga alguna victoria que alegre tanto al equipo como a la afición.

Lo más interesante está arriba

Vistas las luchas que puede haber este final de temporada, puede que lo más apasionante esté por la zona de arriba. Sin olvidarnos de la pelea entre Izarra y Vitoria y la lucha de la Peña Sport por abandonar el descenso, la zona noble de la clasificación aún no tiene una resolución segura. El Racing tiene en sus manos estar o no en el bombo del sorteo del play-off. Cuentan con ventaja sobre el Bilbao Athletic y solamente un error de los cántabros podría reavivar el fuego en esas posiciones.