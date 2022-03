Larga vida a Dmitrovic

Jornada de partidazos en LaLiga. Para acompañar esta tarde lluviosa, se nos presentaba en el Ramón Sánchez Pizjuán un Sevilla FC - Real Sociedad. El cuadro de Julen Lopetegui, tras el batacazo en los cuartos de Europa League, buscaba hacerse con una victoria que le diese autoestima al equipo. Por otro lado, la Real Sociedad, con ganas de sumar tres puntos para adelantar a su cercano competidor en la clasificación, el Real Betis Balompié. Finalmente, acabaron llevándose un punto a su encuadre.

La lluvia, protagonista

En los primeros minutos, los sevillistas se vieron sobrepasados debido a la presión donostiarra. No había manera de que los jugadores andaluces adelantaran sus líneas. La primera ocasión de la Real Sociedad llegaría en el minuto 5 de la mano de Januzaj. El futbolista armó la pierna lo mejor posible y disparó a las manos de Dimitrovic, a pesar de que el guardameta tuvo grandes problemas para atajar debido a las circunstancias metereológicas del partido. Con el paso del tiempo, el Sevilla FC empezaba a encontrar su comodidad en el verde, a asentarse y a controlar el esférico. Se intercambiaron los papeles, ahora era el conjunto vasco el que no conseguía salir de su zona defensiva. A pesar de la insistencia sevillista, no conseguían ver portería. Una llegada que acabó en una pérdida de Martial, un mal centro de Ocampos desde la derecha, un disparo alto del delantero francés, pero Remiro estaba en modo espectador.

Además, por si fuese poco, el tiempo no acompañaba al domingo liguero y a ambos equipos les costaba dominar el encuentro. Sendos técnicos animaban a sus equipos en cada jugada, viendo las dificultades que tenían los dos a la hora de controlar los ataques. La última ocasión de gol más peligrosa de la primera parte cayó del lado de los vascos. En el minuto 40, Sorloth fusila a Dimitrovic y sin ninguna intención, Portu saca en boca de gol. En conclusión, poco juego en los primeros 45 minutos por parte de los dos onces, imprecisiones en las jugadas de ataque y una gran incapacidad para formar una conexión en el verde.

Acoso de la Real, pero sin premio

En la segunda parte, Julen Lopetegui decidió mover ficha. Sacó a Munir y le dio entrada a Jordán, con el objetivo de tener más el balón y crear peligrosidad en las jugadas. Aunque en los primeros minutos no logró conseguirlo del todo. La Real Sociedad en los primeros instantes hilaba pases en la zona de ataque, pero les faltaba algo de fortuna. Siempre acababa despejando la zaga andaluz. Por otra parte, los andaluces se hicieron con la posesión, aunque la presión de los vascos les hacía temblar y pasar hacia detrás. Al equipo de Lopetegui le estaba costando jugar en estático. A partir del minuto 60, el cuadro de Imanol empezó a perdonar de todos los colores. En el 64, Dimitrovic tuvo que intervenir en una jugada en la que Augustinsson remataba en su portería tras una falta lateral de la Real. En el 68, Portu cabeceaba el esférico en un gran centro de Diego Rico que acabó estrellándose en el palo. Januzaj también la tuvo en el minuto 74. Sacó su pierna a pasear en un disparo cuadriculado, pero golpea en el cuerpo de Delaney. Los vascos lo intentaban, no obstante, no había manera de abrir el marcador. Tras estas ocasiones de gol y este acoso futbolístico, los sevillistas abrieron espacios y emprendieron el camino de atacar de forma esquemática. Sin embargo, ningún ataque del Sevilla FC parecía ser lo suficiente peligroso como para llevarse los tres puntos. Finalmente, ninguno de los dos equipos logró hacerse con la victoria.

El Sevilla FC se ha visto superado por una Real Sociedad inspirada en la segunda parte. Ahora tocará aprovechar el parón de selecciones para corregir los errores tanto de uno como de otro.