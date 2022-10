Análisis post: día para olvidar

El Villarreal se enfrentaba ante un Barcelona en horas bajas tras sus últimos resultados en la Copa de Campeones y en la liga ante el Real Madrid. El Villarreal llegaba tras una gran victoria ante Osasuna, con doblete de Danjuma que debía ser importante en el partido aprovechando los contraataques que se esperaban en el partido. El Barcelona necesitaba los tres puntos para no descolgarse del Real Madrid en busca del liderato y para recuperar sensaciones. El Villarreal, por su parte, una victoria le acercaba a su objetivo esta temporada, que no es nada menos que clasificarse a la próxima edición de la Copa de Campeones.

Era un partido difícil para el Villarreal teniendo en cuenta las bajas del equipo, las bajas de larga duración de Gerard y Foyth, a los que se sumaban Capoue, Coquelin y Lo Celso, pero era todavía más difícil teniendo en cuenta el fallecimiento de José Manuel Llaneza, un hombre importantísimo en la historia del Villarreal y en sus éxitos, el equipo querría dedicarle el partido con una victoria, pero la cabeza no estaba en el campo.

Primeros 45 minutos

Unai Emery salía con una alineación esperable teniendo en cuenta las bajas, Morlanes volvía a jugar de titular, y la delantera la formaban Danjuma y Jackson, que es donde más dudas podría haber. Había dudas en la previa sobre si tendría que jugar Mandi de lateral, ya que el plan debía ser replegar y salir a la contra, y Mandi serviría como tercer central, aunque también pudo haber apostado con Samu Chukwueze en la delantera, quien hubiera sido clave en las contras y rompiendo a sus centrales en los 2 contra 2, pero Unai apostó por Jackson.

Xavi Hernández alineó a Jordi Alba y puso a Marcos Alonso de central, jugando ambos un gran partido, De Jong de pivote defensivo y en la delantera entraban Ferran y Ansu Fati.

El partido empezó como se esperaba, el Barcelona dominaba y el Villarreal, sin meterse atrás, hacía una presión a la altura del centro del campo para poder replegarse fácil cuando el Barcelona superase las líneas. Ya en el minuto 3, Ansu Fati tuvo la primera ocasión para adelantarse, pero no consiguió encontrar puerta.

Tras esta ocasión, el partido seguía con la dinámica comentada anteriormente, y el equipo visitante tuvo un par de ocasiones de 2 contra 2, pero no salieron airosos en ninguna, fue Danjuma el que si ganó un duelo ante Marcos Alonso, sin embargo, no consiguió finalizar la jugada. En el minuto 23, el entrenador de Hondarribia se vio forzado a hacer el primer cambio del partido, Alfonso Pedraza sintió un pinchazo en la parte del femoral y no pudo seguir y entró Mojica en su lugar.

Al final, en el minuto 31, un pase al hueco desde el centro del campo de Marcos Alonso ante la internada por banda de Jordi Alba, un buen centro de este y un regate en el control de Lewandowski, acabó en el primer gol local.

El Submarino Amarillo se vino abajo con este gol y empezaron a aparecer todas las lagunas defensivas, y al cabo de 5 minutos Lewandowski marcó un golazo desde la frontal del área, colocando el balón en la escuadra izquierda de Rulli, sin quitarle méritos al gol de Robert, ante la pasividad de la defensa del Villarreal. Y tres minutos más tarde, Ansu Fati marcaba el tercero tras asistencia de Ferran Torres. El partido era un drama para el Villarreal.

Segundos 45 minutos

El segundo tiempo empezó con otro cambio de Unai, daba entrada al máximo goleador en la Conference League, Morales, y quitaba a Danjuma, que no apareció casi en toda la primera parte.

La segunda parte fue distinta para el Villarreal, había conseguido igualar las fuerzas para no salir con más sangre todavía de Barcelona, los cambios tuvieron buen efecto, y seguramente también influyó que el Barcelona no necesitara más.

Baena tuvo una oportunidad para marcar un gol de cabeza en un buen centro desde la derecha, y casi al final del partido Morales, en una gran acción, tuvo la más clara para maquillar el resultado, pero salió por la derecha de la portería.

Día para olvidar para el Villarreal, que tendrá que remontar en las próximas jornadas los puntos de ventaja que le sacan los competidores directos, pero el partido del jueves no fue un buen partido para sacar conclusiones.