Clasificados tras una victoria por la mínima

Volvió Europa para el Villarreal. Una competición en la que la falta de gol en LaLiga no se ha notado. Victoria ante un rival al que le ganaron la pasada semana por 5-0 y en la que han certificado el pase a la siguiente ronda eliminatoria tras ganar por la mínima en el Viola Park. El senegalés Nico Jackson ha sido el autor del tanto de la victoria.

Desarrollo del encuentro

Echando una primera vista al encuentro, no iba a ser fácil para los de Unai Emery. El conjunto local propuso un juego mucho más defensivo que en la ida y en los primeros minutos buscó además acercarse a la portería de Rulli. Fitz fue el encargado de colgar dos centros al área grogueta. Una acción acabó invalidada por fuera de juego de Jukic y la posterior fue despejada por Jorge Cuenca.

Pero la primera ocasión clara del encuentro no se vio hasta pasados los 20 minutos. Fue por parte del Villarreal tras un tiro de Arnaut Danjuma. El neerlandés la dejó de tacón para Lo Celso y el argentino le devolvió la pared al borde del área para que el 9 del Submarino Amarillo la enviase alto. Aún así, al conjunto groguet le faltó dar más velocidad al juego, a pesar de estar jugando mejor. Pasada la media hora, de nuevo Danjuma tuvo la oportunidad de adelantar al conjunto español. Otra asociación con Lo Celso que se marchó alto de nuevo. Y no solo con eso, a los dos minutos, la volvió a tener de cabeza. Tres ocasiones en apenas 20 minutos que no acabaron en gol evitando un 0-3 y viéndose en el electrónico un 0-0.

Con un minuto de añadido, el colegiado señaló el final del primer periodo y el Submarino Amarillo se marchó con un sabor agridulce. La falta de gol es lo que se está criticando mucho en los últimos encuentro de liga. Danjuma tuvo tres y ninguna acabó dentro.

Samu Chukwueze, jugador del Villarreal, en la primera parte / Foto: @VillarrealCF

Ese Submarino Amarillo que no consiguió despegar en la primera parte, se presentó como dominador en el segundo periodo. Mientras tanto, el conjunto local, que no se asomó a la portería defendida por Pepe Reina, mantuvo su filosofía de quedar encerrado atrás.

A los diez minutos de la reanudación, Coquelin cayó al suelo lesionado, aprovechando así Unai Emery la ventana para hacer un doble cambio, que se unían al realizado antes de empezar la segunda mitad. Pocos minutos más tarde, Nico Jackson y Samu Chukwueze no se entendieron y no consiguieron rematar ninguno de los dos el centro puesto por Mojica.

Con la llegada de los últimos veinte minutos, Álex Baena pidió penalti al colegiado, pero claramente la falta se realizó fuera. A los pocos minutos, el Viola Park estuvo a nada de presenciar el tanto del conjunto local por parte de Kudus. El disparo del jugador fue repelido de puños a córner por Pepe Reina. Aún así, de nuevo Baena, que persistió, quería llevarse su gol a casa, pero no lo consiguió. Quien si tuvo premio fue Nico Jackson que a falta de tres minutos para los 90 reglamentarios puso el 0-1 para dar los tres puntos al conjunto castellonense. Sin más, se llegó al final del encuentro y con ello la cuarta victoria consecutiva grogueta.

Una victoria que ha sabido a gloria, ya que tras el empate del Lech Poznan ante el Hapoel Beer Sheva, se ha certificado la clasificación a octavos como primeros de grupo a falta de dos jornadas.

Pepe Reina, portero del Villarreal / Foto: @VillarrealCF

Alineaciones

El Austria Viena salió con Früchtl en portería. Defensa de cinco para Georg Teigl, Reinhold Ranftl, Lucas Galvão, Matteo Meisl y Manuel Polster. Línea de tres para Matthias Braunöder, Manfred Fischer y Fitz. En punta de ataque Gruber y Jukic.

Por su parte, Unai Emery volvió a hacer rotaciones y sacó al que todo el mundo reconoce como el plan B. A la portería volvió Pepe Reina. Defensa de cuatro para Mandi, Raúl Albiol, Jorge Cuenca y Mojica. Línea de cuatro en el centro del campo para Coquelin y Morlanes por el centro y a las bandas Baena y Samu Chukwueze. Doble punta para Danjuma y Lo Celso