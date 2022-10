FC Barcelona - Villarreal: puntuaciones del Villarreal, 10º jornada de LaLiga Santander

La jornada 10 nos ha traído un partidazo, los protagonistas de esta velada son el Villarreal CF y FC Barcelona, el Barcelona viene de un bajón en LaLiga y eso Unai Emery, el cuál viene de ganar contra el Osasuna, lo ha intentado aprovechar sin éxito alguno.

Criterios de puntuación

0-3 muy mal; 4 mal; 5 regular; 6 bien; 7-8 bastante bien; 9 muy bien; 10 excelente.

Puntuaciones

Rulli- Devastado (5)

No ha estado seguro en la primera parte, en cambio la segunda mitad ha salido del paso con alguna que otra buena parada, pero su primera parte le ha condicionado.

Albiol- Perdido (4)

No ha mostrado confianza al cerrar atrás, ha permitido encajar 3 goles en 8 minutos, errores garrafales.

Pau Torres- Sin Fuerza (4,5)

Los mismos errores que Albiol, pero ha tenido mejor juego de pies. Robert Lewandowski ha roto cada intento de defensa del central español.

Pedraza - Roto (6)

Los 23 minutos jugados han sido aceptables, ya que traía al equipo seguridad atrás.

Mojica- Sin ritmo (4)

No ha controlado su banda y ha permitido la internada de Ferran para el 3-0 y la segunda parte ha sido más de lo mismo, aunque ha conseguido corregir algunos de sus errores.

Kiko Femenina- Superado (3)

Los 2 primero goles han llegado desde su lateral, falta de contundencia y poco confianza a la hora de defender las internadas de Ansu Fati y Jordi Alba. No ha tenido la seguridad para defender el lateral grouget.

Parejo- Sin Peligro (5.5)

Ha generado pases de peligro y ha respondido con recuperaciones, pero sin ser tan determinante como en otros encuentros. El astro español no ha mantenido el ritmo y se ha visto superado por la brújula del Barcelona, Pedri.

Morlanes- Desorientado (5)

Un poco más perdido en el medio que Parejo, pero ha sabido internar pases para causar pequeños rotos en la defensa culé.

Álex baena- Desequilibrio (6)

La perla grouget ha sido de los mejores del Villarreal, ha sabido medirse bien con los centrales. Ha jugado un mano a mano con Marcos Alonso sabiendo escabullirse de él en varias ocasiones.

Yeremi Pino- Plano (5)

Una primera parte muy plana para el jugador canario y la segunda mitad del encuentro ha sido más de lo mismo, sin sobresaltos.

Danjuma- El salvador (6.6)

Ha sabido jugar muy bien al espacio y ha tenido varias ocasiones para adelantar al submarino, pero la mala suerte se ha ceñido sobre él. Danjuma ha demostrado ser un jugador de mucha valía, ha llevado al equipo en volandas, aunque el encuentro fuera en contra del conjunto amarillo.

Jackson- Constancia (6)

Ha tirado buenos desmarques y ha sabido jugar y asociarse bien con Danjuma, pero no ha sabido centrarse y sortear bien a la defensa culé, ya que no ha materializado ninguna de las ocasiones.

Cambios

Trigueros- Revolución (6.5)

Los minutos que jugó lo hizo con confianza y con mucho acierto, encajando unas estadísticas de 16 pases y 16 aciertos. El centrocampista mejoró cada minuto al equipo y se ve que puede dar mucha guerra en el medio del campo del submarino amarillo.

Moreno- Lento (5.5)

Su salida al campo no revolucionó el ritmo del partido y encima no tuvo del todo acierto con el pase, el cambio buscó controlar el partido sobretodo en la parte de defensa, pero Alberto Moreno no consiguió nada de eso.

Morales- Insuficiente (4.5)

No ha sabido leer bien el espacio, venía de jugar bien, pero en este partido no ha sabido distribuir bien el juego. El Comandante no ha podido ser determinante en las pocas jugadas en las que ha intervenido, Kounde supo mantenerlo a raya.

Mandi- Aceptable (5)

En los minutos que ha jugado, ha dado seguridad atrás y ha sabido cortar bien el ataque culé. Ha sabido corregir bien cada uno de los errores de Albiol y la salida desde atrás, ha mejorado el juego de los grougets en la segunda mitad.