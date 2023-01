Previa Villarreal CF vs Girona: adiós a la Copa, hola a Europa

Menos de 72 horas después de desperdiciar un 2-0 favorable al descanso y caer por 3-2 ante el Real Madrid en Copa del Rey, el Villarreal pretende lamerse sus heridas en el Estadio de la Cerámica en busca de una victoria que le mantenga en la lucha por los puestos europeos. Colocado como sexto en la clasificación, hasta siete equipos se encuentran en la lucha por la cuarta plaza que da acceso a la Champions League.

Situación de ambos conjuntos

Tras el batacazo sufrido por el submarino en la Copa del Rey, el equipo de Quique Setién ha visto frenada la racha positiva que traía desde la vuelta del mundial. Y es que el Villarreal había ganado cuatro de los últimos cinco partidos disputados, sumando el empate de la pasada jornada en Balaídos frente al Celta de Vigo (1-1). Una racha invicta que se vio frustrada por el bajón físico del submarino y el buen hacer madridista en la segunda mitad copera.

Capoue fue uno de los jugadores más destacados en los primeros 45 minutos frente al Real Madrid | Foto: @VillarrealCF

Por su parte, el Girona viene con la clara intención de ahondar en la herida que tiene abierta ahora mismo el Villarreal. Situado en una cómoda undécima posición en la tabla, el equipo de Míchel lleva sin perder las últimas tres jornadas (dos empates y una victoria) marcando dos goles en cada una de ellas. Además, la victoria en las postrimerías del encuentro frente al Sevilla da alas a un Girona que sueña con entrar en la pelea por los puestos europeos.

Antecedentes

Desde que el Girona volviera a LaLiga Santander, el equipo catalán y el Villarreal se han enfrentado en un total de seis ocasiones. Las estadísticas resultan favorables al equipo amarillo ya que de esos seis choques, cuatro han resultado victoriosos para el Villarreal y dos para el Girona.

Además, los dos equipos también se vieron las caras en los años 2012 y 2013 con el periplo del Villarreal por la segunda división del fútbol español. En aquella ocasión se repartieron los resultados, ganando el Girona el encuentro de ida (2-0) y el Villarreal el correspondiente a la segunda vuelta (4-1). También se enfrentaron en 2004 en los treintadosavos de la Copa del Rey, con victoria gerundense por 2-1.

Declaraciones

Quique Setién atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. El entrenador confía plenamente en la recuperación física y anímica de sus jugadores para el encuentro liguero.

"Siempre hay que contemplar que puedes perder, por lo tanto de los partidos siempre me gusta hablar de la sensaciones. Para mí este último partido ante el Real Madrid las sensaciones fueron positivas, por lo que saco conclusiones buenas de lo que pasó", dijo Setién. "Lo que debemos centrarnos en el próximo partido, no debemos estar obsesionados en lo que ha pasado y sí centrarnos en lo que viene. La clave saber lo que has hecho mal y lo que debes mejorar, pero ya centrados en el Girona", añadió.

Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido | Foto: www.villarrealcf.es

También hizo balance de daños en el partido copero, donde Raúl Albiol, Foyth y Yeremi Pino tuvieron que ser cambiados por problemas físicos. "Es verdad que hay jugadores que arrastra algunas molestias, por lo que vamos a ver cómo evolucionan. Siempre es mejor tener a todos los jugadores para poder decidir, pero tengo una buena plantilla y tengo al filial", comentó.

Además, aseguró que el Girona es un equipo que le "encanta". "Es un equipo con muchos mecanismos, con mucha movilidad y que juega muy bien al fútbol. Siempre comprometen a su rival en cada partido. Creo que el entrenador ha hecho un gran trabajo, por lo que es un equipo complicado. Es un equipo que te obliga a decidir bien y a ser muy inteligente en cada jugada", finalizó.

Árbitros del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado Carlos Del Cerro Grande. Le acompañarán como asistentes Diego Barbero Sevilla y Gonzalo García González, mientras que el árbitro VAR será José Luis González González.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Santander será disputado el domingo 22 de enero a las 14:00 horas en el Estadio de la Cerámica. El encuentro se retransmitirá a través de Movistar LaLiga.

Posibles onces

Villarreal (4-3-3): Reina; Foyth, Mandi, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Álex Baena; Samu Chukwueze, José Luis Morales, Gerard Moreno.

Girona (4-1-4-1): Gazzaniga; Arnau Martínez, Bueno, Espinosa, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu; Toni Villa, Aleix García, Yangel Herrera, Rodrigo Riquelme; Taty Castellanos.