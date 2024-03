Quizá uno de los mejores jugadores de la historia, 100% uno de los mejores delanteros que ha habido dentro de los terrenos de juego, el rey camerunés, la pantera africana, no hablamos de otro que Samuel Eto'o. Catapultado a la grandeza futbolística gracias al Inter de Milán y al FC Barcelona, muy pocos recuerdan el lugar en el que Eto'o se forjó como futbolista, no se trata de un equipo de grandísima reputación mundial con una tremenda historia a sus espaldas, los inicios de Samuel fueron más "humildes" aunque no desprovistos de éxito. Este lugar del que estamos hablando no es otro que Palma de Mallorca, y el club, el RCD Mallorca.

Recordado por muchos, querido por todos, una frase que define lo que es Samuel Eto'o para la afición bermellona, una leyenda en mayúsculas que, para gran parte de los mallorquinistas, merece ser reconocida como la mayor leyenda que existe en la historia del club. Y es que el paso del camerunés por Palma de Mallorca fue todo un éxito, tanto individualmente como de forma colectiva, algo que le posibilitó seguir creciendo como futbolista de la mano de un club como el FC Barcelona, que se hizo con sus servicios tras varias temporadas de éxitos en la capital balear.

Precisamente este viernes, los dos amores del ariete de Douala se enfrentan en un partido vital para ambos que abrirá la jornada 28 de La Liga EA Sports, una cita muy especial. Por tanto, teniendo en cuenta la gran importancia de Eto'o en ambos conjuntos, es importante repasar su trayectoria y como se labró un nombre gracias a los dos equipos que se verán las caras en Montjuic.

Pepinero, con un toque "merengue" pero no muy perico

Samuel Eto'o durante un partido con el CD Leganés. | Foto: Leganés Activo

Aunque pueda parecer mentira, teniendo en cuenta la trayectoria del astro camerunés, uno de los primeros clubes de Eto'o en Europa no fue otro que el Real Madrid. Sin embargo, antes de vestir el blanco del Madrid, Samuel jugó en el CD Leganés, lugar en el que se desenvolvió como futbolista y se empezaron a ver los primeros destellos de lo que podía llegar a ser, anotando 3 goles en Segunda División a una temprana edad. Posteriormente, en el Bernabeu, el delantero mostraba su calidad pero no disputaba los minutos necesarios para brillar, algo que si hizo posteriormente con el archienemigo del Madrid, el FC Barcelona. El ariete tan solo disputó 7 encuentros con la elástica blanca y en ninguno de ellos pudo encontrar el fondo de las mallas. Tras ello fue cedido al RCD Espanyol, una cesión con mucha más pena que gloria donde el camerunés tan solo saltó al terreno de juego en una ocasión.

La cesión que desencadenó todo

Tras su pésimo paso por el Espanyol, el Real Madrid volvía a ceder a Eto'o, esta vez al Mallorca, donde llegaba como un jugador más para la rotación ¿la realidad? el nacimiento de una estrella. En su primera temporada como bermellón, Eto'o maravilló a todos, mostrando sus grandes cualidades como delantero y aprovechando sus oportunidades. Eto'o, como hemos mencionado previamente, no llegó a Mallorca como una estrella, mucho menos como un jugador titular, pero sus grandes actuaciones hicieron que se ganase un hueco en la rotación, anotando 6 goles y repartiendo 4 asistencias en tan solo 13 partidos en su primera temporada con el club.

Samuel Eto'o celebrando su primer gol como jugador bermellón. | Foto: Transfermarkt

El gran desempeño del camerunés en su primera temporada en el conjunto mallorquinista hizo que su cesión se volviese definitiva, convirtiéndose así en jugador bermellón por 7,2 millones de euros. Un precio que el camerunés mostró que era justo, incluso poco, ya que, en su primera temporada tras su fichaje definitivo, el camerunés brilló con luz propia bajo los mandos de Luis Aragonés y, en 28 partidos disputados, anotó 11 goles y repartió 3 asistencias, 14 contribuciones de gol que ayudaron al Mallorca a alcanzar su mejor posición liguera en la historia, la tercera plaza, tras conseguir 71 puntos, y, más importante, la clasificación a la UEFA Champions League.

Habiendo logrado clasificarse a la competición que le serviría como escaparate para mostrarse al mundo, Samuel Eto'o no decepcionó, aunque que sus números disminuyeron respecto a la temporada anterior. Aún así, las estadísticas no definen la buena temporada de Eto'o, ya que este último siguió en muy buena forma, simplemente no pudo encontrar la portería la misma cantidad de veces que el curso anterior. De la temporada 2001/02, destaca su actuación ante el Schalke en Champions, en la que, gracias a un gol suyo, dio una importante victoria a su equipo que por desgracia no fue capaz de pasar a la ronda de eliminatorias y se vio obligado a disputar la Copa de la UEFA.

Dos temporadas para la historia

Samuel Eto'o celebrando la consecución de la Copa del Rey. | Foto: Diario AS

Si las dos temporadas que llevaba Eto'o en Palma habían sido muy buenas, fue la temporada 2002/03 la que le consagró como el mejor jugador de la historia del Mallorca. 19 goles en 36 partidos entre liga y copa, un promedio de gol cada dos partidos, una estadística, que si bien hemos mencionado que no definen la temporada de un jugador, sumamente importante para comprender la enorme campaña que hizo el camerunés. Y es que no solo hizo una gran campaña en liga, sino que dio un paso al frente y se mostró como líder cuando el equipo le necesitaba, especialmente aquel histórico 28 de junio del 2003 en el Estadio Martínez Valero, un día memorable para todos los mallorquinistas. Ese día Eto'o se vistió de héroe en una cita sumamente importante, la final de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva, partido en el que el camerunés anotó 2 goles y repartió una asistencia en la victoria por 3-0 para consagrarse como campeones de la copa de España. Cabe recalcar que durante el camino a la final, más concretamente en cuartos de final, Eto'o fue clave para vencer al Real Madrid por 4-0, un resultado memorable que, al igual que la final, sigue vigente en la mente de gran cantidad de aficionados mallorquinistas.

Pero el bueno de Samuel no se conformó con la gran temporada que había realizado, de hecho, el siguiente curso el camerunés mejoró considerablemente sus números con 17 goles y 10 asistencias en 32 partidos de liga, una cantidad de aportaciones de gol que llamó la atención de los clubes más grandes de toda Europa. Una vez finalizada la temporada, estaba claro que Eto'o saldría de Mallorca, era uno de los jugadores más en forma del mundo y muchos clubes peleaban por hacerse con sus servicios. Clubes de España, Inglaterra o Italia se pelearon por el astro camerunés ¿Pero dónde acabó el delantero?

Barcelona, un escaparate a medida de Eto'o

Eto'o posando con varios títulos conseguidos en el FC Barcelona. | Foto: FC Barcelona

Si bien recibió ofertas de clubes muy grandes, Eto'o decidió quedarse en España y fichar por uno de los mejores clubes del mundo, el FC Barcelona. En la ciudad condal Eto'o pudo crecer aún más como futbolista, ganando trofeos de mayor calibre como la UEFA Champions League hasta en dos ocasiones. Además, el delantero se echó a la espalda a su selección, convirtiéndose en todo un líder, el ídolo y la esperanza de un país que veía como su hijo pródigo brillaba por si solo. En Barcelona, el camerunés mostró su mejor fútbol, disputando 199 partidos con la elástica blaugrana, anotando 130 goles y repartiendo 41 asistencias, números de crack mundial.

Sin embargo, Eto'o decidió que quería cambiar de aires, había conseguido prácticamente todo en el Barcelona y no le quedaba ningún título por ganar en España, lugar que había podido llamar hogar durante gran parte de su vida futbolística. Por tanto, el camerunés decidió marchar, poniendo rumbo a una nueva aventura en un país totalmente desconocido para él.

Italia, Rusia, Inglaterra, Turquía y Catar

Samuel Eto'o celebrando la Champions con el Inter. | Foto: MARCA

Tras su marcha del FC Barcelona, Eto'o puso rumbo al Inter de Milán, donde sería entrenado por uno de los técnicos del momento, José Mourinho. Bajo el portugués, Eto'o brilló, logrando alcanzar otro título de Champions, consiguiendo así alcanzar la gloria dos años consecutivos (2009, con el Barça y 2010 con el Inter). Tras la marcha de Mourinho, Eto'o siguió rindiendo a un grandísimo nivel, tenía todo de cara para seguir brillando en el Inter. Pero una oferta en el verano de 2011 hizo que uno de los delanteros más en forma de Europa se marchase ¡A la liga rusa!

En lo que fue un movimiento polémico a la liga rusa, Eto'o fichó por un proyecto muy convincente pero que no garantizaba mucha estabilidad (aunque si dinero ya que se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo cobrando 29 millones de euros anuales), el del FK Anzhí Majachkalá. Bajo Guus Hiddink y con la compañía de otra leyenda como Roberto Carlos, el equipo estaba destinado a dominar Rusia por muchos años, pero el proyecto se derrumbó sobre sus propios cimientos y poco a poco el equipo se desmoronó (de hecho el club se extinguió en el año 2022).

Eto'o durante un partido de Europa League con el Anzhi. | Foto: El Confidencial

Tras su paso por Rusia, movimientos entre clubes como el Chelsea o el Everton de Inglaterra en los que no rindió como se esperaba, un paso por la Sampdoria muy decepcionante, la recuperación de sensaciones de la mano del Antalyaspor con quienes logró muy buenas cifras, otra bajada de rendimiento en el Konyaspor y un último baile en la temporada 2018/19 en el Qatar SC fueron lo último que vimos de Eto'o, un futbolista brillante que tiene un hueco en la historia, entre otros, del Mallorca.

Un bermellón de récord

Eto'o posando junto a un mural en su honor en Son Moix. | Foto: RCD Mallorca

No muchos pueden presumir de ser considerados leyendas del RCD Mallorca, menos aún de ser considerados el mejor futbolista de la historia del club, algo que Samuel Eto'o tiene el placer de poder decir. No es solo la opinión de una afición que se encariñó del camerunés, sino que también es el máximo goleador histórico del club con 70 dianas en toda su estancia en la isla.

Un récord que dos miembros de la actual plantilla tienen en su punto de mira, el primero de ellos, el ídolo, Abdón Prats, que actualmente es el segundo máximo goleador histórico del club a tan solo 18 goles (lleva 52) del astro camerunés. El segundo, bastante más lejano que Abdón, es Vedat Muriqi. El pirata lleva 26 goles con la elástica del Mallorca, aún necesita muchos para batir a Eto'o, pero el delantero kosovar confesó en una entrevista que su objetivo es batir el récord de Eto'o, mostrándose entusiasmado y confiado de poder batir un récord difícil al alcance de muy pocos. Pero la duda es, aún batiéndose su récord ¿seguirá siendo Eto'o el mejor jugador en la historia del Mallorca?.